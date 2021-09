Tous en cuisine : Camille Cerf pose une question indiscrète à Cyril Lignac et provoque un énorme malaise

C’était un nouvel épisode de Tous en cuisine ce lundi 13 septembre et pour la circonstance, Cyril Lignac a invité Camille Cerf dans sa cuisine. Une invitée de marque qui s’est montrée taquine pendant l’émission télé. La Miss France 2015 a posé une question dérangeante sur la vie privée du chef. Il a pu rapidement changer de sujet avec tact, mais son malaise n’est pas passé inaperçu. Vous en saurez plus dans la suite de cet article.

Une question qui met mal à l’aise

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Lignac (@cyril_lignac)

Tous en cuisine est une émission dans laquelle Cyril Lignac explique et montre aux français comment faire de bons plats en peu de temps. Ce programme est devenu un rendez-vous que les téléspectateurs de M6 ne manquent presque jamais. Assisté par Jérôme Antony, le cordon bleu met de l’eau dans la bouche des familles qui sont scotchées chaque soir devant leur petit écran à la maison. Et pour cette autre édition, le pâtissier a reçu plusieurs personnalités telles que Jérôme et Lucile de L’amour est dans le pré et l’ancienne miss de France Camille Cerf.

La fameuse blanquette de veau était le plat au menu ce lundi 13 septembre dans l’émission de cuisine. Mais de façon spéciale, l’ancienne reine de beauté a préféré réaliser ce plat avec le poisson au lieu de la viande. Pour se rassurer de la bonne qualité de son poisson, Cyril Lignac a demandé à Camille Cerf où est-ce qu’elle s’était procuré ce poisson. La jeune demoiselle a tout suite répondu qu’elle l’avait acheté chez sa poissonnière. Pour rester dans une ambiance zen, l’animateur a demandé à voir le fiancé de la belle femme, tout en précisant qu’elle avait déjà présenté son chien. Sans perdre temps, elle a fait venir son chéri dans la cuisine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Lignac (@cyril_lignac)

Le malaise de Cyril Lignac a commencé quand Camille Cerf a elle aussi demandé à voir la fiancée du chef cuisinier. Une question qui a provoqué un léger malaise chez le chef cuisinier et il n’a d’ailleurs pas répondu. Sachant à quel point il est discret quand il s’agit de sa vie privée, il a tout de suite changé de sujet.

Une vie de couple dans la discrétion

Cyril Lignac a toujours été discret lorsqu’il s’agit de sa vie privée. Le chef d’entreprise qui a été en couple avec Sophie Marceau en 2016 a toujours vécu ses relations d’amour loin des médias. Aujourd’hui, cela fait plus de deux ans qu’il est en couple avec une certaine Deborah. L’année dernière, la pandémie du Covid-19 est venue mettre de la distance entre les deux amoureux. Ils étaient tous les deux éloignés l’un de l’autre. Pendant le confinement, Cyril Lignac de son côté tournait les épisodes de son émission Tous en cuisine sur M6, tant dis que sa dulcinée était coincée à plusieurs centaines de kilomètres de Paris.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cyril Lignac (@cyril_lignac)

Selon le magazine Voici, la mère de trois enfants qui vivait avant dans le Sud de la France, pourrait bientôt s’installer avec son chéri dans la capitale. Cela permettra donc au couple de franchir un nouveau pallier dans leur relation. Les deux tourtereaux pourront ainsi se voir aisément. Ceci, sans oublier que Cyril Lignac est un homme très occupé. Entre ses différents restaurants et l’émission qu’il doit animer chaque soir en semaine, le chef cuistot a des journées très chargées.