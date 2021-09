Cyril Hanouna : il brise le silence et révèle tout, après avoir été forcé de s’absenter de l’émission TPMP

Qui pouvait imaginer même une seule seconde que Cyril Hanouna ferait un faux bon à son public qu’il aime et chérit tant ? Pourtant, seulement quelque trois semaines après avoir fait sa rentrée, le célèbre animateur décide de prendre un peu de distance avec son plateau. Nous vous donnons plus de détails dans les prochaines lignes.

Nouvelle saison emplie d’excitation

Touche Pas à Mon Poste à fait sa rentrée depuis le 30 du mois dernier. Les fans sont dans un état d’excitation suprême. Quelques jours avant, l’animateur de l’émission leur avait déjà fait saliver. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les surprises prévues par Baba sont énormes. Il parait indubitable que cette nouvelle saison sera extraordinaire. Déjà, le retour spectaculaire de Mathieu Delormeau rend les téléspectateurs encore plus émerveillés. Dès sa première apparition sur le plateau de l’émission, il renoue déjà avec ses anciennes habitudes et monte sur ses ergots lors des débats sur le vaccin. Il faut dire que ce n’est jamais une bonne idée de mettre le chroniqueur de télévision et ‘’l’avocat antivax’’, Fabrice DI Vizio sur le même plateau.

Pour le reste, en ce qui concerne Fabrice, Cyril Hanouna lui octroie une tribune. Faisant front commun à Eric Naulleau, Yann Moix et tous les autres, ils ne sourcillent pas avant de ‘’flinguer le PAF’’ ! Bref, il faut reconnaitre que TPMP a aussi des cartes à jouer pour les élections présidentielles imminentes. Mais ce n’est pas ce qui importe pour l’instant puisque notre Baba a annoncé son absence sur le plateau une semaine. Pourquoi donc cette décision ?

Cyril Hanouna : « Cette semaine, je ne suis pas là mercredi et jeudi »

Cyril Hanouna et ses chroniqueurs chéris ont retrouvé le plateau de Boulogne depuis trois semaines après des vacances bien mérité passé en France ou à l’étranger. Le célèbre présentateur déborde donc d’énergie et sa barre de motivation est pleine à craquer, il n’hésite d’ailleurs pas à lancer ses fanfouzes avec de grandes déclarations d’amour. En plus de cela il leur rappelle constamment que l’émission se réalise sans montage et qu’on pourrait assister à toute sorte de situations en direct.

« Quel kiffe de vous retrouver demain mes chéris ! Contrairement aux autres saisons, cette année c’est parti directe en folie ! Je suis trop heureux, l’ambiance est ouf », a-t-il tweeté sur son compte avant de prendre tout le monde par surprise et d’annoncer une nouvelle qui va sans doute attrister les aficionados de TPMP. « Cette semaine, je ne suis pas là mercredi et jeudi, car je suis en mode Kippour ! », a-t-il écrit. Yom Kippour, est une fête religieuse juive qui est célébré dix jours après Roch Hashanah qui plus est le début de l’année juive. Elle commémore le « grand Pardon de Dieu » à la communauté juive. Par conséquent, l’on ne verra pas Baba sur les écrans cette semaine. Mais, il aurait déjà prévu un remplaçant pour conduire l’émission en son absence. Quoiqu’on se demande si ce remplaçant pourra être à la hauteur de sa mission. Car, il faut le dire, ce n’est pas facile de tenir les rênes de cette célèbre émission encore plus quand les sujets à l’ordre du jour sont coriaces. Ce qui est précisément le cas lors des dernières émissions. Le débat entre le vaccin et le pass sanitaire est assez nourri sur le plateau de l’émission.