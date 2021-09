Sex Education 3.0 c’est demain : Petit récapitulatif de la saison 2 de la série Netflix… Quelques jours de congé s’imposent, non ?!

Le chef d’œuvre de Netflix Sex Education, connaîtra dans quelques heures une 3e saison, et les fans ont hâte. Oui, vous l’avez compris ! La série sera disponible ce vendredi 17 septembre 2021 sur la plateforme de streaming.

Que faut-il attendre de la 3e saison de Sex Education ?

La saison 3 de Sex Education DEMAIN !!!! pic.twitter.com/RDfHaxExRj — Monsieur Obélix (@eleapiness) September 16, 2021

Cela fait plus d’un an que les fans espèrent, et leur attente est maintenant récompensée. Dès le vendredi 17 septembre 2021, des épisodes de la série seront visibles en streaming. Comme c’est toujours le cas pour toutes les séries originales Netflix, la diffusion des épisodes se fera à partir de 9h 01.

Beaucoup de nouveautés et de surprises sont attendues pour la suite des aventures des élèves de Moordale. La nouvelle directrice qui vient d’arriver au collège, essaye de cadrer les étudiants et de calmer les ardeurs sexuelles. Toutefois, pas sûr que ses règles très strictes soient appréciées. Cela semble se compliquer entre Otis et Maeve, et concernant Adam, son coming-out homosexuel ne se passe pas très bien.

On va assister à l’arrivée de nouveaux personnages dans la saison 3 de la série. M. Groff accueillera son frère aîné, et on verra la mère adoptive d’Elsie, Anna. Il y aura également un nouvel élève non binaire, prénommé Cal.

Que s’est-il passé dans la saison 2 ?

On avait bien besoin d’un petit récap de la saison 2. Merci Otis et Éric ! Sex Education saison 3 : dispo vendredi. pic.twitter.com/zQajZRY91S — Netflix France (@NetflixFR) September 16, 2021

La saison 2 date un peu, et pour se rappeler les faits importants, pas besoin de se refaire toute la série. Dès le 1er épisode, Otis arrive à dépasser son blocage, au point de développer un vrai talent pour la masturbation. Cependant, il n’arrive pas à passer à l’acte avec Ola en raison de sa grande nervosité. La jeune fille se rend compte qu’elle est attirée par Lyly, et finit par rompre avec Otis. Le père de ce dernier apparaît dans la série, et on découvre un peu la vie de couple passé des parents d’Otis. Il réalise que son père n’est pas si parfait. Le sexologue en herbe décide d’organiser une petite fête, cependant les choses ne se passent pas comme prévu.

Les élèves sont confrontés aux MST, et Jean débarque au lycée. La thérapie de Jean semble beaucoup aider la mère d’Adam, qui parvient à se libérer du joug de son mari. Aimée subit une agression sexuelle dans un bus, et a du mal à l’exprimer. La mère de Maeve débarque avec sa petite sœur. Les filles se rapprochent malgré leur différence, et tissent des liens. L’agression d’Aimée la rend paranoïaque, et avec l’aide de ses amies, elle finit par parler de ce qui lui est arrivé. Maeve arrive à la convaincre de porter plainte.

Rahim arrive à convaincre Eric de sortir avec lui. Adam finit par s’accepter, tandis que Rahim et Eric finissent par rompre. Jackson n’éprouve plus de la passion pour le sport, et se blesse volontairement. Il règle ses comptes avec sa 2e mère, et finit par s’intéresser au théâtre. Otis avoue enfin ses sentiments à Maeve, mais Jackson supprime le message…

Maintenant, la saison 3 peut commencer !