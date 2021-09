TPMP : les internautes amusés par un détail lors du passage du ministre Jean-Michel Blanquer

Le ministre français de l’éducation nationale était l’invité de Cyril Hanouna ce mardi 14 septembre dans TPMP. Il n’y était pas principalement en tant membre du gouvernement mais en tant qu’écrivain. Il y était donc pour faire la promotion de son livre intitulé « École ouverte » paru récemment. Il a répondu à plusieurs sortes de question pendant le talk-show. Mais un détail bien visible n’a pas manqué d’attirer l’attention des internautes qui ont fait preuve d’imagination sur Twitter. La position de ses bras sur le plateau de TPMP a provoqué une vague de réactions sur internet.

Des questions bien calibrées

La chaine C8 du groupe Canal+ a eu l’immense honneur de recevoir une grande personnalité sur ses plateaux ce mardi 14 septembre. Jean-Michel Blanquer, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports était l’invité de Cyril Hanouna dans TPMP. C’était à l’occasion de la promotion de son nouveau livre paru ce 9 septembre. L’auteur a répondu à des questions sur différents sujets. Il a notamment parlé de la manière avec laquelle il a géré l’école pendant cette crise sanitaire du Covid-19. Avec le ralentissement provoqué par cette pandémie, il était question de savoir comment ne pas fermer les salles de classe pendant cette autre année scolaire.

Dans son livre, l’écrivain a parlé de l’enseignement scolaire qui pouvait se présenter comme « une Ecole vue comme notre institution fondamentale ou comme la variable d’ajustement de nos peurs » pendant cette période remplie d’incertitudes au niveau sanitaire. Le ministre a rassuré qu’il tient bon devant le variant Delta qui venait de faire son apparition. Et pour cette année 2021-2022, il a annoncé que ce sera une année normale avec comme objectif de garder les salles de classe ouvertes. Parmi les questions posées par Cyril Hanouna et ses assistants, il y avait également celles sur le nouveau look du ministre qui a laissé pousser sa barbe, mais aussi sur la condamnation d’Agnès Buzyn. Le principal concerné a répondu à toutes les interrogations de l’animateur et de ses chroniqueurs, il a même répondu aux questions concernant les relations qu’il entretient avec la première dame de France.

Une main qui traine et suscite une vague de réactions sur internet

Si le ministre a répondu aux questions posées par l’équipe de TPMP sur le plateau, un détail a attiré l’attention des téléspectateurs qui ont réagi sur le réseau social de l’oiseau bleu. Les internautes étaient amusés de voir le bras du ministre qui trainait devant le chroniqueur Matthieu Delormeau. Sur les images, on a pu voir le bras droit de l’écrivain placé à la hauteur de la jambe du beau blond de l’équipe TPMP. Son autre bras était également tendu à plat sur table et les deux hommes étaient assis l’un à côté de l’autre. Si on transpose cette situation à une salle de classe, on dira qu’ils étaient des voisins directs de banc.

Matthieu Delormeau ne s’est d’ailleurs pas plaint de la main du ministre qui trainait devant lui. Les twittos ont dit que l’écrivain cherchait à séduire le chroniqueur. D’autres internautes ont trouvé que Matthieu Delormeau se faisait caresser la cuisse par l’auteur et qu’il aimait ça. Certains par contre, ont trouvé que Jean-Michel prenait toute la place et que c’était sa façon de mépriser le chroniqueur. Il y a eu ainsi plusieurs autres sortes de réactions.