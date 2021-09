Reboot de la famille Addams : Le casting s’enrichit avec une nouvelle star pour la prochaine série Netflix !

Elle est apparue dans une série, aujourd’hui culte, et a même été nominée aux Emmy Awards pour son rôle. Nous parlons de Gwendoline Christie…, elle rejoint le casting de La Famille Addams.

Une version plus moderne de La Famille Addams en préparation

Les vacances de La Famille Addams s’annoncent chaotiques dans la nouvelle bande-annonce https://t.co/J9bvTLgEOs — Miztarkin (@Miztarkin) September 10, 2021

A l’origine, La Famille Addams était une bande dessinée créée en 1938. Son auteur a donné son patronyme à l’œuvre qu’il a imaginée, puisqu’il se nommait Charles Addams. Durant toutes ces années, il y a eu de nombreuses adaptations de cette œuvre captivante. En 1964, la 1ère série adaptée de La Famille Addams à vue le jour, et c’était en noir et blanc. 27 ans plus tard, il y a eu 2 longs métrages de La Famille Addams, qui sont sortis, à deux années d’intervalle. Ces derniers étaient de Barry Sonnenfeld, mais par erreur Tim Burton en récoltait souvent l’attribution, à cause du genre gothique et sombre de l’œuvre.

Il y a quelques mois, Tim Burton en a fait un film d’animation, qui a été critiqué, mais a quand même remporté un franc succès. On apprend maintenant qu’il s’associe à Netflix dans le but de proposer une version moderne de l’œuvre La Famille Addams dans une série. La question du casting est rapidement venue sur le tapis, et on en sait plus maintenant. Il y aura 8 épisodes à ce reboot de La Famille Addams, et la série tournera autour de Mercredi.

Selon le géant du streaming américain, la série se déroule dans une époque plus contemporaine. Mercredi en tant qu’adolescente, elle intégrera le Nevermore Academy. Elle devra sauver sa ville d’une grande menace, tout en essayant de contrôler ses capacités psychiques qui s’éveillent. Au final, il y aura de nombreuses aventures à vivre avec La Famille Addams.

Le casting s’enrichit

Gwendoline Christie (Game of Thrones) rejoint le cast de la prochaine série de Tim Burton sur la famille Addams : Wednesday. Elle incarnera la directrice de l’école de Mercredi, où se déroule une série de meurtres qui menace la famille dans son ensemble. pic.twitter.com/IM36vrWQIE — SyFantasy.fr (@SyFantasy) September 16, 2021

Pour le casting de la série, les choses se précisent de plus en plus. Le 15 septembre 2021, Netflix a annoncé sur Twitter qu’une star rejoint le casting. Il s’agit de Gwendoline Christie, alias Brienne of Tarth, dans Games of Thrones. Rôle qui lui a valu une nomination aux Emmy Awards. Cette fois, Gwendoline Christie arrive dans La Famille Addams pour interpréter le rôle de Larissa Weems. Cette dernière sera la directrice de l’Académie Nevermore que fréquentera Mercredi.

Par ailleurs, Larissa Weems est une rivale de longue date de Morticia Addams, la mère de Mercredi. Le rôle de Morticia reviendra à Catherine Zeta-Jones, et Mercredi sera jouée par Jenna Ortega. On l’a déjà vu dans la série Jane The Virgin. Parmi les acteurs qui font déjà partie du casting, il y a Luis Guzmán qu’on a vu dans la série Narcos. Il sera le père de famille Gomez Addams. Victor Dorobantu fait aussi partie du casting, ainsi que Isaac Ordonez. Il y aura aussi Iman Marson, George Burcea, William Houston, et bien d’autres stars. Quant à la date de sortie, il n’y a pas encore d’informations à ce propos.