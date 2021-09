Brigitte Macron : invitée par Laurent Ruquier, elle lui avait posé une condition

Laurent Ruquier prend toujours le soin d’obtenir des invités de marque pour son émission ‘’On est en direct’’. Lors de la première saison de ladite émission, l’animateur a exprimé le souhait de recevoir la première dame de France, Brigitte Macron. Cependant, avant d’accepter l’invitation, la femme du président a posé quelques conditions. C’est ce que rapporte le Journal le Parisien lors de son numéro du mercredi 15 septembre 2021. Dans les lignes qui suivent, nous vous donnons plus de détails.

Pas de direct pour la première dame

Si Laurent Ruquier avait déjà mis la barre particulièrement haut en invitant le Premier ministre Jean Castex pour le premier numéro de la nouvelle formule de son émission, cette fois, il la place au sommet. Il convie la première dame Brigitte Macron sur le plateau de l’émission. Ayant une certaine considération pour la femme du président, l’animateur a fait le déplacement jusqu’au palais présidentiel pour essayer de convaincre celle-ci. Cependant, l’accord de la première dame n’était pas sans condition. D’après les propos rapportés par une source dans le journal, Le Parisien mercredi 15 septembre, la première dame aurait dit à Laurent Ruquier qu’elle l’appréciait bien et que s’il elle décidait de venir ce serait à condition de s’exprimer sur une actualité de première dame comme « les pièces jaunes ».

Mais, ce n’était pas la seule condition qu’a établi l’épouse d’Emanuel Macron, outre le débat sur lequel l’échange devra se tourner, elle n’a pas accepté l’idée de s’exprimer en direct. D’après la même source, la mère de Tiphaine Auzière a expliqué à l’animateur de On est en direct qu’elle ne supportait pas le direct, et qu’elle aurait préféré que l’émission soit enregistrée et soit diffusée après. Une condition qui n’entre pas dans le cadre des règles de la nouvelle formule de l’émission. Dès lors, ce projet de recevoir Brigitte Macron sur le plateau son, quoiqu’ambitieux, devra sombrer et l’animateur n’en fut pas vraiment ravi.

Elle n’en est pourtant pas à sa première apparition à la télé

Même si le projet de Laurent Ruquier est tombé à l’eau, il faut quand même savoir que la première Dame n’est pas débutante en ce qui concerne les interventions à la télé. Elle y est apparue à plusieurs reprises et le plus souvent sur TF1, premières chaînes de France. En janvier 2020, elle s’était exprimée sur cette chaîne alors qu’elle venait de devenir la présidente de la fondation Paris-Hôpitaux de France, pour le lancement des pièces jaunes. Cette même opération pour laquelle on l’a retrouvera plus tard sur la même chaîne dans le grand concours des animateurs. Et ce n’est pas tout, on l’a encore revu à la télé pour une autre occasion. Là, elle s’est exprimé sur des sujets plus personnels, comme notamment, sa contamination au Covid 19.

À priori, on ne comprend pas pourquoi elle ne veut pas être sur un direct. Mais vue dans son ensemble il faut reconnaitre, qu’une émission talk-show comme ‘’on est en direct’’ est très différents des émissions dans lesquelles on voit la femme du chef de l’État. Le dialogue peut être très mouvementé dans ses émissions et il n’est pas exclu de fait des gaffes ou de péter un câble en plein direct. Cela peut être ce que craint la première dame. Mais quoi qu’il soit, personne ne peut l’obliger à se retrouver sur le plateau de l’émission de Laurent Ruquier.