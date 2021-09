Pokemon, les Secrets de la Jungle : Netflix dévoile la bande annonce

Après plusieurs semaines d’annonce, Netflix vient tout juste de dévoiler la bande-annonce officielle de son tout dernier film, Pokémon : les secrets de la jungle.

Pokemon : les Secrets de la Jungle sort le 8 octobre

C’est officiel, le 23ème film de Pokémon sort bientôt sur nos écrans. Cela fait maintenant plusieurs semaines que Netflix l’a annoncé comme l’évènement du mois. Et là, le géant du streaming vient tout juste de dévoiler la bande annonce officielle sur le réseau social Instagram. Le dernier film Pokémon a connu un lancement retardé à cause de l’impact du Covid-19 dans l’industrie de l’anime japonais. C’est alors une excellente nouvelle pour les fans que de voir la bande annonce Sur les réseaux sociaux, le géant Netflix vient donc tout juste de partager la nouvelle bande-annonce en ligne.

En choisissant Netflix, The Pokémon Company International espère donc attirer un large public afin de rassembler un maximum de monde. « Pokémon est un pilier de la franchise. Et Netflix est le partenaire idéal pour nous aider à partager un moment mondial avec les fans. Alors que nous célébrons 25 ans d’actions. Et d’aventures avec Sacha. Et son Pikachu », a expliqué la vice-présidente des licences The Pokémon Company International.

Une bande annonce alléchante

En effet, Netflix a partagé la bande annonce sur Instagram avec pour légende « Pokémon : les secrets de la jungle I Bande-annonce PIKA PIKA. Le nouveau film Pokémon : Les secrets de la jungle. Dispo le 8 octobre« . Le post a été visionné plus de 180 000 fois, en quelques heures seulement. Emily Arons, la vice-présidente des licences The Pokémon Company International, s’est exprimée sur le sujet dans le média Gamergen : « Pour le 25e anniversaire de Pokémon, nous voulions que les fans aient l’opportunité de découvrir le nouveau film d’animation Pokémon en même temps comme une seule et même communauté mondiale ».

Le résumé du film est le suivant : « Niché au cœur de la Forêt d’Okoya, Zarude, un Pokémon fabuleux, a établi une règle au sein de son groupe. Elle empêche quiconque d’entrer sur son territoire. Koko a grandi en pensant être un Zarude. C’est alors qu’il rencontre Sacha. Et Pikachu. Et il se fait donc son tout premier ami humain. Est-il vraiment un Pokémon ou humain ? »

Le teaser promet de nouvelles aventures mouvementées avec Sacha et Pikachu. En tous cas, les internautes sont ravis en commentaires : « C’est incroyable« , « Que de souvenirs avec pokemon« , « Mythique pika pika« , peut-on lire.

Dans la bande annonce, les fans de Pokémon ont pu reconnaître les chansons originales Always safe et No matter what. Ces dernières remplaceront ainsi les chansons originales du film en version japonaise, chantées par Cyn. « Un jour je serai le meilleur dresseur 🎶« , reconnait un internaute en commentaire. Nous avons vraiment hâte de découvrir le film Pokemon, les Secrets de la Jungle !