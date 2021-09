The Ferragnez : la nouvelle série débarque sur Amazon Prime en fin d’année !

Charria Ferragni est une star en vogue puisqu'elle collabore depuis peu avec l’horloger suisse Hublot et enchaîne les partenariats prestigieux. La femme d'affaire revient sur nos écran avec sa propre émission de télé-réalité, baptisée "The Ferragnez", sur Amazon Prime Video

Fedez, le mari de Chiara annonce la grande nouvelle

Sur Instagram, Chiara Ferragni et Fedez ont fait une annonce importante le lundi 20 septembre sur Instagram. En effet, le couple italien, très populaire sur le réseau social, souhaite partager un peu plus de leur vie en profondeur. C’est alors que Fedez décide d’annoncer à ses abonnés qu’il leur réserve une grande surprise. En filmant sa femme, il montre ironiquement qu’il ne s’agit pas d’un enfant, d’autant plus que cette dernière a accouché il y a 5 mois de leur deuxième enfant Vittoria, et de Léone il y a trois ans. Le père de famille finit par poster la vidéo du teaser de leur prochaine télé-réalité. « On l’a fait. Ma famille et moi sommes fiers de vous annoncer notre nouvelle série télévisée : The Ferragnez. Elle sortira en décembre 2021 dans le monde entier. J’ai hâte de vous en dire plus mais je suis tellement excitée. Vous allez adorer les gars ! », annonce-t-il en légende.

En quoi consistera la télé-réalité The Ferragnez ?

The Ferragnez est tout d’abord la contraction de Fedez et Ferragni, qui désigne leur couple. Il s’agira d’une série qui prendra la forme d’une émission de télé-réalité sur Amazon Prime vidéo. L’émission sortira le 21 décembre 2021. Ce n’est pas la première fois que Les Ferragnez font des surprises. En effet, dernièrement, le chanteur avait fair venir Chiara Ferragni sur une plate-forme perdue sur le lac de Côme pour lui chanter une chanson inédite à l’occasion de leurs noces de froment.

Chiara était déjà fidèle à Amazon Prime puisque c’est sur la plateforme qu’elle a révélé son documentaire intitulé Chiara Ferragni: Unposted. L’émission de télé-réalité aura probablement beaucoup de choses à raconter sur la vie de luxe de leur famille puisque Chiara a eu de nombreux succès : elle a lancée sa propre marque Chiara Ferragni Collection après le succès de son blog The Blond Salad. Après ça, elle s’est vue collaborer avec de nombreuses marques prestigieuses telles que Louis Vuitton, Bulgari, Nespresso, Safilo, Hublot, ghd, Lancôme, Dior ou encore Prada. Chiara est donc actuellement une des femmes les plus influentes dans le monde du business puisqu’elle est suivie par 25 millions de personnes sur Instagram, et sa fortune est estimée à environ 40 millions de dollars selon le magazine Vanity Fair.

Amazon Prime dévoile également le teaser de la série

Il s’agit d’une très courte vidéo qui a été postée par les deux principaux intéressés et Amazon Prime Vidéo. En effet, on y voit juste Chiara et Fedez sur un toit de Milan, que l’on devine grâce au célèbre Duomo. Derrière eux, on aperçoit une enseigne lumineuse rose énorme avec écrit The Ferragnez. Une lumière que le rappeur et la femme d’affaires vont allumer en branchant les deux côtés de la prise.