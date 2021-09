Le Seigneur des Anneaux (Amazon Prime Vidéo) : ce que vous devez absolument savoir sur la série !

Le Seigneur des anneaux a encore beaucoup à dire

Les films ne peuvent pas réellement être représentatifs d’une oeuvre littéraire, car il n’y a bien souvent pas assez de temps pour tout raconter, du coup, il y a quelques détails qui sautent. C’est alors sous une série qu’Amazon Prime Video rachète les droits d’adaptation afin de refaire vivre l’univers du Seigneur des anneaux. Pour ce faire, la plateforme de streaming a dépensé 465 millions de dollars, rien que pour réaliser la première saison. Un montant qui se trouve même supérieur à celui investi dans la trilogie entière de la saga.

Qui sera au casting du Seigneur des Anneaux ?

Pour porter la série, Amazon Prime Video a privilégié des acteurs relativement peu connus. Robert Aramayo (Game of Thrones) jouera Beldor, le protagoniste principal. Morfydd Clark (His Dark Materials) jouera lui l’elfe Galadriel. Pour les autres, on ne connaît pas encore leur rôle mais on sait qu’ils seront de la partie : Cynthia Addai-Robinson (Spartacus), Nanazin Boniadi (How I Met Your Mother), Maxim Baldry (Years and Years) et Joseph Mawle (Game of Thrones).

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Robert Aramayo (@aramayo.official)

Les showrunners sont John D. Payne et Patrick McKay, deux professionnels assez méconnus du grand public. JA Bayona sera le réalisateur et producteur exécutif de la série. Quant au réalisateur de la double trilogie, Peter Jackson, il n’est pas impliqué dans le projet.

Quand sortira Le Seigneur des Anneaux ?

Il faudra tout de même attendre pour regarder la série sur nos écrans puisqu’Amazon Prime a annoncé la date de diffusion du premier épisode pour le 2 septembre 2022. Il y a aura 10 épisodes au total pour la première saison, dont la diffusion se fera à raison de 1 épisode par semaine. Une saison 2 a déjà même été commandée et la série compte aller au bout de ses idées. Cette dernière sera tournée en Grande-Bretagne tandis que la première saison est tournée en Nouvelle-Zélande.

Les plus érudits avaient vu juste : « La trilogie, bientôt disponible. » Le Seigneur des Anneaux arrive sur Prime Video. https://t.co/HQxFaNco9P — Amazon Prime Video France (@PrimeVideoFR) August 23, 2021

Howard Shore pourrait composer la musique de la série

Le compositeur Howard Shore pourrait faire son retour dans l’univers de J.R.R. Tolkien à l’occasion de la série Le Seigneur des Anneaux. En effet, c’est lui qui avait composé la bande son originale de la trilogie cinématographie et il avait même remporté trois Oscars pour cette dernière. Nous ne savons pas encore si il signerait la bande-originale de la série dans son intégralité, ou seulement son thème principal.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Howard Shore️️️️️️️️️️️️🎼 (@howardshoress)

Sur quoi va porter la série ?

La série Le Seigneur des Anneauxa pour synopsis : « Dans des temps de paix relative, personnages connus et nouveaux héros vont se confronter à la résurgence du Mal dans la Terre du Milieu. Des profondeurs les plus sombres des Monts Brumeux, aux forêts majestueuses de la capitale des elfes de Lindon, au royaume insulaire à couper le souffle de Númenor, jusqu’aux confins de la carte, ces royaumes et personnages se forgeront un héritage qui perdurera bien après leurs disparitions« . La série ne sera donc pas un remake des films, mais plutôt un prequel explorant l’origine des anneaux de pouvoir créés par le sorcier Sauron, bien avant la dernière guerre d’Alliance qui séparera Sauron du sien. Quelques flashbacks devraient également nous ramener vers le Premier Âge.