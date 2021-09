Anya Taylor-Joy (le Jeu de la Dame) : une nouvelle série Netflix avec l’actrice en préparation !

Anya Taylor-Joy, sublime aux Emmy Awards

La 73ème édition des Emmy Awards s’est déroulée dans la nuit du 19 au 20 septembre 2021 à Los Angeles, nous offrant un défilé de stars à tomber. Anya Taylor-Joy était particulièrement somptueuse. Sur le tapis rouge, son maquillage simple et efficace a fait effet. Elle a été maquillée par la make-up artist australienne Georgie Eisdell, uniquement avec des produits Dior. « L’inspiration pour le look d’Anya est venue de sa magnifique robe Dior. J’ai opté pour un maquillage des yeux classique et léger pour sublimer sa robe jaune pâle et j’ai choisi pour ses lèvres un rouge brillant, qui s’harmonie parfaitement avec sa tenue et ses bijoux », explique cette dernière.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Georgie Eisdell (@georgieeisdell)

Son coiffeur Gregory Russell a quant à lui, réalisé un chignon élégant et original avec des cheveux plaqués en arrière qui forment des boucles entremêlées. Au niveau de la tenue, Anya Taylor-Joy portait une robe jaune pâle accompagnée d’une cape XXL d’un jaune vif qui contrastait joliment avec le tapis rouge. Enfin, côté bijoux, la star portait uniquement du Tiffany & Co.

Pas de saison 2 pour le jeu de la dame, mais une autre série avec Anya Taylor-Joy

Même si le Jeu de la Dame a remporté le titre de la meilleure mini-série, il n’y aura pas de saisons 2 car le créateur estime que l’histoire est racontée et que cela pourrait gâcher quelque chose de la continuer. « J’ai l’impression que nous avons raconté l’histoire que nous voulions raconter, et je suis terrifié à l’idée que si nous essayons d’en faire plus, nous allons gâcher ce que nous avons déjà fait« , a déclaré Scott Frank le co-créateur de la série à Deadline après avoir reçu son Emmy ce dimanche.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Gossip Room (@gossiproomoff)

Mais bonne nouvelle pour les fans de l’actrice, le producteur de la série, William Horberg, a aussitôt ajouté: « Nous allons certainement continuer à travailler ensemble. Et essayer de trouver une autre histoire à raconter avec la même passion et la même équipe d’artistes incroyables« . Affirmation confirmée par la principale intéressée. L’équipe de production confie également vouloir faire participer Moses Ingram et Marielle Heller à cette nouvelle aventure. Cela signifie que nous reverrons probablement Anya Taylor-Joy sur Netflix dans une nouvelle série. L’actrice n’est qu’au début de sa carrière, qui se promet pleine de succès.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Anya Taylor-Joy (@anyataylorjoy)

William Horberg a d’ailleurs tenu finalement à saluer la performance de l’actrice : « Vous avez apporté du glamour aux échecs et inspiré toute une génération de filles et de jeunes femmes à réaliser que le patriarcat n’a aucune défense contre nos reines. » et a également remercié Netflix d’avoir fait « la chose la plus rare de nos jours : oser un pari risqué et faire confiance aux créateurs« . Nous sommes en tous cas impatients de découvrir la nouvelle série avec l’actrice.