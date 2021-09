Les enfants de la télé : cette blague osée lâchée par Laurent Baffie sur Johnny Hallyday

Ce dimanche 19 septembre, Laurent Ruquier recevait David Hallyday dans son émission, Les enfants de la télé. Pour la deuxième partie du programme télé, le fils de Johnny Hallyday a cédé sa place à Laurent Baffie. Ce dernier, dès son arrivée sur le plateau, a fait une blague de mauvais goût sur la rock star décédé en 2017. S’il est connu pour faire des blagues sur tout le monde, cette fois-ci, l’humour de l’ami de Pierre Perret n’a pas plu à tous. Les fans du taulier se sont d’ailleurs insurgé contre cette plaisanterie sur les réseaux sociaux.

Une blague de mauvais goût

L’émission Les enfants de la télé était de retour ce 5 septembre sur France 2 et pour son troisième numéro de cette nouvelle saison, Laurent Ruquier a reçu David Hallyday. En dehors du fils de Johnny Hallyday, les acteurs Catherine Jacob et Martin Lamotte étaient également présents sur le plateau de la deux. Ils y étaient pour promouvoir la pièce : Papy fait la résistance. Les représentations de cette pièce écrite par l’acteur et Christian Clavier ont commencé depuis le 4 septembre au Théâtre de Paris. L’auteur compositeur et interprète, Pierre Perret était aussi de la partie. Il était venu présenter son nouvel album intitulé Mes adieux provisoires.

Il faut noter qu’au cours de ce programme télé, David Hallyday a été ciblé par plusieurs casseroles qui ont d’ailleurs amusés le public. Un programme divertissant au cours duquel le temps passe vite car on ne s’ennuie pas. Le temps de la deuxième partie avait sonné et le fils Johnny Hallyday a dû quitter le plateau et a cédé sa place à Laurent Baffie qui a ainsi rejoint ami Pierre Perret sur le plateau. Il a fait son entrée après la diffusion d’une casserole. Comme d’habitude, il s’est montré incorrigible. Il a fait son entrée en matière avec une vanne que tout le monde n’a pas apprécié. Alors qu’il était déguisé en lapin baptisé « Bunny Girl« , l’humoriste s’est permis de demander au présentateur si David Hallyday était parti. Et l’animateur a tout de suite confirmé que le fils de Johnny Hallyday avait bel et bien quitté les lieux. Puis il lui a demandé pourquoi est-ce qu’il pose cette question. Le papa de Jeremy Baffie a rétorqué en disant : « Non je voulais lui demander si son père a changé de numéro, j’ai laissé quinze messages« .

Même si sur le coup, cette plaisanterie a fait rire certaines personnes présentes en studio, les internautes n’ont pas bien accueilli cette blague. Plusieurs fans de l’idole des jeunes se sont insurgés contre cette raillerie qu’ils ont trouvé insultante pour la mémoire du rockeur.

Laurent Baffie en spectacle

L’humoriste est de retour au théâtre avec une pièce écrite par lui-même. Elle s’intitule Soupe Miso. Il compte à travers cette production, faire l’état des lieux de la misogynie qui existe depuis belle lurette. Pour lui, il faut en parler pour espérer voir les choses changer. C’est un sujet qui intéressera certainement la gente féminine qui est la première victime de cette haine. Il pourrait bien voir sa salle de spectacle être remplie par des féministes.