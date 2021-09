Justin Bieber : il sort bientôt son documentaire « “Our World” sur Amazon Prime !

Pour cela, Justin Bieber a souhaité « chanter en direct et me connecter avec mes fans à travers la musique est profondément significatif pour moi. Surtout au cours de l’année écoulée, pouvoir rendre un service et partager mes dons [pour le chant] pour apporter du bonheur aux gens pendant un moment aussi effrayant dans le monde est important pour moi ». Le chanteur de « Baby » est vraiment généreux et reconnaissant, puisqu’il a récemment levé 3,5 millions de dollars de dons en faveur des soignants pendant la pandémie grâce à sa chanson « Stuck With U » en feat avec la sublime Ariana Grande.

Le réalisateur du documentaire, Michael D. Ratner ajoute » je ne pourrais pas être plus fier de notre partenariat continu avec Justin ainsi qu’avec l’équipe de SB Films et les efforts de collaboration de tous pour rendre ce projet possible. Amazon Studios est le partenaire idéal pour partager ce film inspirant et réconfortant à l’échelle mondiale. Assurez-vous de le regarder avec le volume au maximum ».