Le Livre de Boba Fett : la nouvelle série originale Disney plus arrive le 29 décembre sur Disney+ !

Le Spin-off de The Mandalorian, la série Le Livre de Boba Fett est prévue pour le 29 décembre sur Disney

La saison 2 de la série The Mandalorian avait étonné de nombreux fans de la saga Star Wars en dévoilant l’arrivée au casting d’un célèbre chasseur de primes apparu dans L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi, Boba Fett. Ce personnage avait séduit le public par son charisme hors paire ainsi que son armure mandalorienne verte. Lucasfilm, la société de production de cinéma et de télévision américaine créée par George Lucas, avait ainsi annoncé que le personnage de Boba Fett aurait droit à sa propre série sur Disney+ : The Book of Boba Fett, ou en français Le Livre de Boba Fett. La série sortira avant la saison 3 de The Mandalorian, le 29 décembre 2021.

De quoi va parler Le Livre de Boba Fett ?

Le Livre de Boba Fett raconte les aventures du légendaire chasseur de primes et du mercenaire Fennec Shand. Après s’être aventuré dans les bas-fonds de la galaxie, tous deux reviennent au milieu des dunes de Tatooine pour y revendiquer le territoire autrefois dirigé par Jabba le Hutt et son syndicat du crime. Le programme, composé de 7 épisodes, est l’un des nombreux projets de séries Star Wars prévus chez Disney. En effet, du côté des prochains spin-offs, l’un des plus attendus par les fans de la saga reste celui centré sur Obi-Wan Kenobi avec Ewan McGregor, dont le tournage vient juste de se terminer. La série devrait sortir en 2022.

Disney+ vient tout juste de publier une affiche sur ses comptes Instagram et Twitter afin d’annoncer l’arrivée de la série sur sa plateforme en fin d’année. Sur cette affiche, on peut apercevoir le personnage assis sur un trône, arme à la main.

Quel casting et quelle équipe pour Le Livre de Boba Fett ?

Pour le moment, seulement deux acteurs ont été annoncés au casting du Livre de Boba Fett. Temuera Robinson reprend le rôle du chasseur de prime en armure verte. On l’avait en effet déjà vu dans le rôle de Jango Fett dans L’Attaque des clones puis Boba Fett dans The Mandalorian. Il était donc logique qu’il reprenne son rôle. Ensuite, dans le rôle de Fennec Shand, on pourra retrouver Ming Na-Wen qui était également apparu dans la série The Mandalorian.

La série sera co-produite par John Hampian et John Bartnicki (Le Roi Lion). Les producteurs délégués seront Dave Filon (The Mandalorian, Star Wars Clone Wars et Rebels), Jon Favreau (The Mandalorian, Iron Man) et également Robert Rodriguez (Alita Battle Angel), Karen Gilchrist (Le Livre de la jungle) et Carrie Beck (Star Wars Rebels), Kathleen Kennedy (président de Lucasfilm) et Colin Wilson (Avatar),