Squid Game : Comment la série Netflix est devenue un succès mondial ?

Squid Game met en scène un jeu mortel qui fait s’affronter plusieurs participants, de leur propre volonté puisque ce sont des hommes et des femmes surendettées, qui espèrent gagner une grosse somme d’argent : plus d’une trentaine de millions d’euros. La série sud-coréenne, mise en ligne le 17 septembre 2021 sur Netflix et créée par le scénariste et réalisateur Hwang Dong-hyuk, se passe dans un terrain atypique avec des atmosphères de jeux vidéo ultra-colorées, mais mortel où perdre est synonyme de perdre la vie. Les épreuves y sont inspirées des jeux de cours de récré. « Un, deux, trois, soleil » peut alors devenir leur pire cauchemar.

On suit notamment l’histoire autour du personnage Seong Gi-hun, un père divorcé qui vit avec sa mère, sans véritable travail depuis dix ans. Le peu d’argent qu’il gagne ou vole, il le joue en pariant sur des courses de chevaux, quitte à perdre le moindre sous pour acheter un cadeau d’anniversaire à sa fille. Lorsqu’il est abordé par un inconnu qui lui propose de participer à un jeu, l’appât du gain l’entraine à participer. Il se retrouve ainsi avec 455 autres hommes et femmes dans un immense complexe coupé du monde. On peut comparer la série à Hunger Games puisque c’est un jeu mortel mais aussi à Black Mirror par toutes les technologies qui y sont déployées.

Squid Game est en voie de devenir la série la plus regardée de Netflix Quelques jours après sa mise en ligne, Squid Game s’est vu placé numéro 1 du top mondial des séries de Netflix et ce, pour la première fois pour une série coréenne. Pour le moment, elle n’a pas quitté ce classement. Ted Sarandos a confié qu’il « n’avait pas vu venir ce succès à l’échelle mondiale« . En effet, le directeur de Netflix a évoqué, lors d’une conférence à Los Angeles consacrée aux nouvelles technologies ce lundi, que Squid Game« va à coup sûr devenir notre plus grosse série non-anglophone dans le monde« , surpassant ainsi Lupin ou La Casa de Papel. Elle pourrait même passer devant La Chronique des Bridgerton et devenir la plus grosse série Netflix du monde. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par HoYeon Jung(Chung) (@hoooooyeony) Quant aux acteurs, qui n’étaient pas plus célèbres que ça, sont en train de devenir des stars sur les réseaux sociaux, comme la comédienne HoYeon Jung qui compte désormais 8,8 millions d’abonnés sur Instagram.

Une saison 2 pour Squid Game ?

Avec la popularité de la série, on peut se demander si une saison 2 est possible ou pas. Pour le moment, rien d’officiel du côté de Netflix et le créateur laisse assez peu d’espoirs pour le moment. En effet, Hwang Dong-hyuk a expliqué à Variety qu’il n’avait pas de plan défini concernant la suite pour le moment et qu’il avait d’autres projets en tête. De plus, il y a eu un travail énorme autour de la saison 1 puisqu’il travaillait déjà sur le scénario depuis 2008 ! Alors si une saison 2 venait à être commandée, il souhaiterait s’entourer d’une équipe d’auteurs et de réalisateurs pour alléger la charge.