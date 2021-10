Netflix propose à ses abonnés un calendrier de l’avent pour Halloween !

Des films et des séries d'horreur, Netflix en a une panoplie sur sa plateforme. C'est pourquoi le Community manager de Netflix a proposé à ses abonnés un calendrier de l'avent, non pas avec des chocolats, mais avec des films et des séries d'horreur à regarder jusqu'à Halloween.

Un concept original de la part de Netflix

Un jour, un film d’horreur. C’est ce que propose Netflix qui possède un grand nombre de film d’horreur dans son catalogue. Du coup, le géant du streaming a sélectionné 31 films parmi ces derniers qu’il estime intéressants à visionner. « Comme un calendrier de l’avent, mais à la place du chocolat, un frisson. Boom : 31 films et séries pour préparer Halloween !« , annonce Netflix sous une de ses dernières publications Instagram le 1 octobre 2021.

En commentaire, les internautes sont conquis par la nouvelle. « J’attendais ce calendrier 🍂🎃 meilleure période de l’année !!!!« , « Tu nous régal » Netflix« , peut-on lire.

Quels sont les films et les séries qu’il faut absolument que vous regardiez dans ce calendrier ?

Pour les chocolats, vous ne feriez sûrement pas l’impasse, mais pour regarder tous un film ou une série par jour, ça va être plus compliqué. Netflix propose par exemple Stranger Things le 24 octobre mais il sera probablement difficile de visionner la série de 3 saison en une journée seulement. Alors quels programmes valent vraiment le détour ?

Conjuring, chapitre 1

Si vous n’avez toujours pas vu les aventures des Warren, alors n’hésitez pas. Le premier film de Conjuring est un des meilleurs films d’horreurs qui puisse exister. Le scénario est dingue et les scènes sont surprenantes. Frissons garantis.

Don’t Breathe

Un homme aveugle s’est dissimulé pendant des années dans une cabane isolée et a pris sous son aile une jeune orpheline ayant survécu à une maison incendiée. Au casting, vous retrouverez Dylan Minnette, qui a notamment joué Clay dans 13 Reasons Why.

Stranger Things

La série qui a révélé Millie Bobby Brown est une des séries les plus regardées sur Netflix. Elle raconte l’histoire de la disparition d’un petit garçon, Will Byers en 1983. Ses amis se lancent alors dans une recherche semée d’embûches pour le retrouver. Pendant leur quête de réponses, les garçons rencontrent une étrange jeune fille en fuite.

American Horror Story

La série comporte 10 saisons, qui ont chacune leur propre histoire bien originale. American Horror Story nous embarque dans des récits à la fois poignants et cauchemardesques, qui mêlent la peur, le gore et le politiquement correct. De quoi vous confronter à vos plus grandes frayeurs !

Ratched

Créée par le réalisateur d‘American Horror Story, Ryan Murphy, Ratched est une série d’une saison dans le même style. Elle retrace une jeune infirmière du nom de Mildred Ratched, jouée par la talentueuse Sarah Paulson, qui commence à travailler dans un hôpital psychiatrique réputé, mais une noirceur grandissante se cache sous son apparence élégante.

The Haunting of Hill House

Une quatrième série que nous ne pouvons que vous conseiller parmi les sélections de Netflix, par la puissance de son scénario et les frissons qu’elle provoque. L’histoire suit plusieurs frères et sœurs qui, enfants, ont grandi dans la demeure qui allait devenir la maison hantée la plus célèbre des États-Unis. Ils sont alors contraints de se retrouver pour faire face à cette tragédie ensemble.