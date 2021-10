Mourir peut attendre : Déjà disponible au Royaume-Uni, le film sera en France dans quelques jours !

6 octobre 2021, c’est jusque-là qu’il faudra attendre pour suivre Mourir peut attendre, dans les salles de cinéma françaises. Toutefois, depuis ce jeudi 30 octobre 2021, il est déjà disponible au Royaume-Uni.

Daniel Craig enfile le costume de 007 pour la dernière fois !

Samedi 2/10 @TF1 à 17h50 #50mninside Le 25ème #JamesBond #mourirpeutattendre sort enfin sur nos écrans ! Et ce sera le dernier pour #DanielCraig … Retour sur la saga de l’agent secret le plus célèbre du monde dans #LaStorydelasemaine ! #Agent007 pic.twitter.com/B6qo0N971J — TF1 Pro (@TF1Pro) October 1, 2021

Pendant 15 années, Daniel Craig a porté vaillamment le costume de l’agent secret britannique le plus réputé. Il semble que le temps soit venu pour lui de fermer cette page, comme bien d’autres avant lui. Au total, cela fait 8 acteurs qui ont incarné ce personnage mythique à l’écran, depuis toutes ces années. Certains sont plus connus que d’autres, et il y a eu Barry Nelson qui a été le tout 1er à endosser le costume de l’agent 007 en 1954. Puis il y a eu Sean Connery, David Niven, George Lazenby, Roger Moore, et aussi Timothy Dalton. Daniel Craig quant à lui, a succédé à Pierce Brosnan, et c’est à son tour de raccrocher le costume, alors qu’il est maintenant âgé de 53 ans.

Mourir peut attendre est le 25ème film de la saga James Bond. Cette fois, il est un ancien agent, puisqu’il a quitté les services secrets. Il semble vivre une vie bien tranquille en Jamaïque lorsque les problèmes viennent le trouver. Felix Leiter, son ami de la CIA, a besoin de son aide, et vient le solliciter. James Bond doit l’aider pour le sauvetage d’un scientifique qui a été kidnappé. Toutefois, rien n’est simple dans cette affaire, surtout que l’ennemi demeure un mystère, et semble être en possession de redoutables armes technologiques.

Par ailleurs, le film Mourir peut attendre aurait dû sortir courant 2020. Cependant, les choses ont été repoussées en raison de la situation sanitaire. En attendant, cela promet d’être un véritable carton au box-office, d’après les 1ers chiffres qui font déjà parler.

Ça a déjà commencé dans la patrie de James Bond !

View this post on Instagram Une publication partagée par James Bond 007 (@007)

L’honneur revient au Royaume-Uni d’avoir la primeur sur la diffusion de Mourir peut attendre. Cela a donc démarré ce jeudi 30 octobre 2021, et le long métrage a déjà fait d’énormes recettes. En effet, on parle déjà de plus de 7 millions de dollars ! Certes ce chiffre est moins que Skyfall, le film de James Bond sorti en 2012, mais c’est bien plus que Spectre sorti en 2015.

A l’avant-première de Mourir peut attendre qui s’est déroulée en Angleterre, il y a eu 30 000 spectateurs, dont quelques membres de la famille royale. On dénombre aussi que les réservations pour les tickets dépassent déjà le million. Cependant, le long métrage a été proposé dans un très grand nombre de salles dans le pays. Ainsi un total de 722 cinémas du pays, vont proposer le film Mourir peut attendre, un véritable record pour la saga James Bond.

Soulignons que pour le moment, Skyfall détient le record au box-office mondial, avec plus d’un milliard de dollars. Mourir peut attendre fera peut-être plus ?