Affaire conclue : Laurent Ruquier clash l’émission et fait une demande à Harold Hessel

Laurent Ruquier a reçu Harold Hessel ce 28 septembre sur RTL et durant leur entretien, l’animateur a relevé un défaut qui se répète dans Affaire Conclue et a fait une demande à son invité.

Ce mardi 28 septembre, Laurent Ruquier a reçu Harold Hessel dans son émission Les Grosses Têtes. Durant son entretien avec le commissaire-priseur de l’émission Affaire Conclue diffusée sur France 2, l’animateur a évoqué une séquence de l’émission présentée par Sophie Davant. Il a parlé d’un détail qui l’embarrasse beaucoup dans le programme d’enchères. Le présentateur de RTL a fini par faire une demande à Harold Hessel afin que le détail gênant ne revienne plus à l’avenir.

Ce que Laurent Ruquier reproche au programme Affaire conclue

Affaire Conclue est un programme qui s’inspire de l’émission allemande Rares für bares et avec un tel programme, France 2 a séduit une tonne de téléspectateurs. Diffusée depuis 2017, cette émission présentée par Sophie Davan figure parmi les programmes les plus regardés du Paysage Audiovisuel Français de l’après-midi. Dans les débuts, cette émission de télévision française immobilisait 700 000 téléspectateurs devant leur écran à la maison, mais bien après, et à maintes reprises, elle a pu comptabiliser plus de 2 millions de téléspectateurs. De quoi être fier.

Cependant, selon Laurent Ruquier, il y a encore des améliorations à faire par l’équipe de production. Il l’a fait savoir au commissaire-priseur de l’émission, Harold Hessel. Ce dernier était son invité ce mardi 28 septembre dans le cadre de son programme radio Les Grosses Têtes. Le collaborateur de Sophie Davant était de passage sur les ondes de RTL pour parler de son nouveau livre intitulé Objets d’Histoire, histoires d’objets paru le 09 septembre 2021 aux éditions La Martinière Eds De. Un ouvrage dans lequel l’expert prodigue des conseils sur comment évaluer les objets de maison. Le présentateur en a profité pour parler de ce programme qui bat les records d’audience sur France 2. Une émission au cours de laquelle les vendeurs font analyser un de leurs objets par différents professionnels.

La demande faite à Harold Hessel

Au cours de son entretien avec Harold Hessel, Laurent Ruquier a relevé un défaut qui se répète tous les jours dans Affaire conclue. Il a noté que selon lui, c’était bizarre qu’à l’arrivée des vendeurs, l’animatrice les reçoit dans une pièce et leur demande de se présenter et de dire d’où ils viennent, etc. Puis elle les amène devant 5 acheteurs professionnels qui reposent les mêmes questions. Le présentateur a tout de suite demandé à l’expert s’il pouvait faire quelque chose afin que cette partie redondante soit supprimée du programme télé. Harold a promis qu’il en parlera à la production.

Toutefois, il a donné une raison qui justifie ces présentations répétitives. L’expert a déclaré que si ces mêmes questions sont posées aux vendeurs, c’est pour les « mettre en confiance » car selon lui, « ça doit être un peu intimidant d’arriver comme ça » directement dans le bureau des acheteurs. Donc, les questions posées avant servent de mise en condition. Une réponse qui n’a pas fait changer l’opinion de l’animateur qui a enchainé en disant ceci : « Pour nous qui regardons, entendre deux fois la même chose… Et puis, à la télévision, il y a un truc qui se passe, c’est qu’il y a du montage !« . Une critique que Sophie Davant et toute l’équipe de production pourraient prendre en compte (ou pas).