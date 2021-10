Maxime Dereymez (Danse avec les stars) : son apparition pour la première fois sans lunettes après sa blessure à l’œil

Atteint d’une maladie ophtalmique, Maxime Dereymez s’est fait éliminer de la saison 11 de Danse avec les stars. Son état de santé a joué un rôle dans ce départ alors qu’on sait qu’il est un bon danseur et qu’il a déjà eu à remporter la saison 2 de cette compétition. Pour cette autre saison de l’émission télé, le danseur a été obligé de mettre des lunettes de soleil. Fort heureusement, ce 27 septembre, il a partagé une photo de lui sans lunettes sur Instagram, une preuve qu’il va mieux.

Disqualification de Danse avec les stars quelque peu due à sa blessure à l’œil

View this post on Instagram Une publication partagée par MAXIME D. (@maximedereymezofficial)

Alors qu’il faisait son grand retour dans Danse avec les stars ce vendredi 17 septembre, Maxime Dereymez n’est plus compté parmi les compétiteurs du programme télé. Sa partenaire, la chanteuse Lââm et lui sont ainsi sortis de cette aventure juste après le premier prime. Une grosse déception pour le danseur qui a remporter la deuxième saison de l’émission en compagnie de Shy’m. Cette élimination, il la doit à plusieurs choses.

Maxime Dereymez est dans la danse depuis qu’il a l’âge de 6 ans et il revenait fraîchement d’un festival de danse. Mais seulement, il a confié avoir rencontré beaucoup de difficultés avec sa partenaire qui n’a pas la même expérience que lui dans ce domaine et en plus de ça, elle avait du mal à retenir les chorégraphies. D’un autre côté, elle a eu des lésions musculaires durant le prime. Les chances de réussite du couple dans la compétition étaient naturellement réduites. Mais à côté de tous ces problèmes, il y avait également celui de la kératite dont souffrait le danseur pendant ce prime. Il était obligé de porter des lunettes car il souffrait de douleur dès que la lumière frappait ses yeux. Il a vraiment souffert sous les projecteurs du plateau et a essayé tant bien que mal de contenir sa souffrance.

Une élimination qui lui a permis de se faire traiter

View this post on Instagram Une publication partagée par MAXIME D. (@maximedereymezofficial)

Pour Maxime Dereymez, malgré que cette élimination était une mauvaise chose, cela lui a tout de même permis d’aller à l’hôpital pour se faire soigner. L’inflammation de la cornée dont il souffrait, il l’a contractée bien avant le début de cette nouvelle saison de Danse avec les stars sur TF1. Il revenait d’un festival de danse à Perpignan et certainement là-bas qu’il a dû attraper cette maladie. Mais une fois le premier prime de l’émission terminé, le danseur s’est rendu à l’hôpital à 8h. Il a été hospitalisé pendant 4 jours et on lui a fait prendre des médicaments plus efficaces que ceux qu’il prenait déjà.

L’apparition du danseur sans lunettes

View this post on Instagram Une publication partagée par MAXIME D. (@maximedereymezofficial)

Sur Instagram ce lundi 27 septembre, Maxime Dereymez est apparu sans lunettes de soleil. Un bon signe. Il s’est montré heureux de revivre un peu normalement après avoir passé plusieurs semaines à souffrir. Il a rassuré ses fans en faisant savoir qu’il allait mieux, que les médecins se sont rendus compte que les nouveaux médicaments qu’il prend sont efficaces et qu’il est en phase de cicatrisation de l’abcès. C’est là une nouvelle qui vient rassurer les fans du danseur qui avaient d’ailleurs cru que leur chouchou avait pris la grosse tête.