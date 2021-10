Cyril Hanouna : le présentateur de TPMP annonce une nouveauté pour l’émission

Depuis ses débuts il y a onze ans de cela, Touche Pas à mon Poste qui compte en date du 21 mai 2021, 1708 émissions, a connu plusieurs modifications. Ce qui a d’ailleurs, permis à l’émission de Cyril Hanouna de se hisser vers les sommets. Cependant, en dépit de son statut actuel, quelques changements sont encore en vue, pour l’émission de C8. Mardi dernier, l’animateur a fait savoir qu’une réflexion est en train d’être menée actuellement pour ajouter un autre jour au calendrier de l’émission. Nous vous proposons de découvrir plus de détails sur les réformes à venir dans TPMP, dans la suite de ses lignes.

TPMP : Une émission qui se reforme continuellement

C’est la saison des reformes importantes qui commence pour Touche Pas à Mon Poste. L’émission animée par Cyril Hanouna a connu beaucoup de modifications ces dernières semaines. À titre d’exemple, cette saison, en plus de divertir les téléspectateurs en présentant des blagues et des débats passionnants sur divers sujets, l’émission propose désormais de nouvelles séquences comme « Les flingueurs du PAF », pour exacerber l’ambiance.

Un autre exemple de changement dans l’émission : le départ imminent de Jean-Michel Maire. En effet, ce dernier a fait savoir qu’il allait bientôt faire ces adieux à l’émission de Cyril Hanouna pour s’installer dans le continent de l’est de l’Europe. Cette décision intervient parce que, le journaliste de 60 ans, commence à sentir du monde autour de lui dans l’émission et souhaiterait donc raire place aux plus jeunes, tout en se donnant la chance de continuer ses projets sous d’autres cieux loin de Paris et du plateau de C8. Une décision que regrettera certainement ses admirateurs, mais ceux-ci finiront probablement par comprendre. Et avec les nouvelles têtes qui prennent place autour de Cyril, c’est une nouvelle équipe qui nait, donc une nouvelle dynamique.

Une nouvelle émission en vue pour TPMP

Vous convenez évidemment que pour une nouvelle dynamique, il faut ajouter de nouvelle chose. C’est ce qu’envisage notamment Cyril Hanouna. Mardi 28 septembre dernier, le présentateur a fait une annonce qui ne manquera pas de ravir les aficionados de son programme. En effet, une remarquable idée tourne dans la tête de baba. Touche pas à mon poste, pourrait très prochainement connaitre une émission supplémentaire dans son calendrier hebdomadaire. Cependant, Cyril Hanouna, reste toujours septique sur l’idée. Il a annoncé qu’une réflexion est en train d’être menée avec la production, mais que la décision d’ajouter une émission de plus dans la semaine reste encore loin d’être prise. Il a tout de même tenu à faire savoir aux téléspectateurs que si cela venait à aboutir, la nouvelle émission ne sera présentée que dimanche. Aussi, convient-il d’ajouter que le présentateur, a également confié que s’il devra avoir lieu un TPMP, du dimanche, il ne recevra pas un centime pour cette production en tant qu’animateur.

Petite histoire de TPMP

À l’origine, « Touche pas à mon poste » était un slogan d’une association française née en 1984, pour lutter contre le racisme. Il s’agit de SOS Racisme, dont Cyril Hanouna est militant. Alors quand l’idée lui vint de créer son émission télé, il décida avec l’autorisation du président de l’association Dominique Sopo, d’utiliser ce slogan pour nommer son programme. Lorsque le programme fait ses débuts, il n’était pas diffusé sur C8, mais plutôt sur France 4, et une seule fois par semaines. C’est pratiquement trois années plus tard que la diffusion de TPMP commencera sur C8.