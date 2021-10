Squid Game (Netflix) : une boutique éphémère se tient à Paris, des bagarres surviennent

En l'espace de peu de temps, Squid Game est devenu un véritable phénomène au niveau du grand public. En effet, la série se classe dans le top 10 des séries les plus regardées sur Netflix et tend même à devenir la série la plus populaire de la plateforme. Récemment, une boutique éphémère s'est tenue à Paris et a fait fureur. Tellement, que la police a du intervenir lors d'une bagarre.

En plein centre de Paris, une boutique éphémère dédiée à Squid Game

Environ deux semaines après la sortie de la série, Squid Game continue d’être populaire auprès d’un large public. Netflix a alors décidé de mettre en place une boutique éphémère basée sur le thème de la série dans le centre de Paris les samedi 2 et dimanche 3 octobre. La Casa de Papel avait également eu son heure de gloire avec la présence du même évènement, mais cette fois c’est l’heure de Squid Game. De quoi faire le bonheur des fans de la série. Cette boutique se tenait les samedi 2 et dimanche 3 octobre. L’ouverture du lieu dédié à la série Netflix a attiré une importante foule de fans puisque de 11 à 19 heures, des centaines de fans de la série la plus populaire s’y sont pressés., jusqu’à déclencher des bagarres et même l’intervention de la police.

12 Rue d’Alexandrie, 75002 Paris, samedi et dimanche 11h-19h. pic.twitter.com/FNxybnIwY0 — Netflix France (@NetflixFR) October 1, 2021

Une salle de jeu qui rappelle l’univers de Squid Game

L’événement organisé ce week-end au 12 de la rue d’Alexandrie, à Paris Centre, était annoncé comme mystérieux et plein de surprises. Ceux qui ont pu accéder à l’évènement ont pu remarqué un univers haut en couleurs, similaire à Squid Game et ont également pu participer à une des épreuves de la série, celle du dessin de formes géométriques dans un biscuit, sans le casser. Les participants ont détacher les formes (étoile, triangle, cercle, parapluie) créées au centre de la sucrerie « Dalgona« , une pâte caramélisée vendue dans la rue et très populaire auprès des écoliers sud-coréens.

Si dans la série, le temps qui leur est réservé est de 10 minutes, dans la boutique éphémère, les fans disposaient de seulement 1 minute et 30 secondes. Précisons également que contrairement à la série, ceux qui ne réussissent pas dans le temps imparti ne vont évidemment pas se faire tuer. Ceux qui réussissent pouvaient gagner 1 mois d’abonnement gratuit sur Netflix. D’autres jeux inspirés de la série ont été mis en place sur un lieu qui est en temps normal un coin réservé aux fans de K-Pop.

La foule est affluente, des bagarres surviennent et la police intervient

La petite rue qui abritait la boutique éphémère était très petite et grouillait de fans, l’affluence était telle qu’une file d’attente de 250 mètres s’était formée devant le magasin ! Certains sont arrivés en début d’après-midi et n’ont jamais pu accéder à la petite salle, alors qu’ils avaient attendus de longues heures sous une pluie glaciale et des huées. Ce qui n’a pas manqué de mettre les fans, qui n’ont pas pu voir l’intérieur et qui venaient du monde entier, en colère en ce samedi après-midi. Impatients et énervés, des tensions ont alors éclaté entre les groupes qui attendaient, allant jusqu’à se bagarrer à coups de casques de scooter.

Les agents de sécurité ont alors dû intervenir afin de séparer les auteurs de l’altercation mais aussi pour fermer l’accès au lieu éphémère, le dimanche en fin d’après-midi. Les forces de l’ordre ont également dû se déployer pour évacuer la rue.