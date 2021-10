Dans les Étoiles : la nouvelle série documentaire sur l’espace sort intégralement le 6 octobre sur Disney+

Qui n'est pas passionné par l'univers, par le monde qui nous entoure ? Les avancées dans le domaine ne cessent d'évoluer : toujours plus de découvertes, des images de plus en plus qualitatives. Si vous faites partis de ces passionnés de l'espace, alors foncez sur la plateforme Disney + afin de dévorer leur nouvelle série-documentaire "Dans les étoiles".

Disney et l’espace, une histoire d’amour !

Il y a un an, L’Étoffe des Héros, une série co-produite par National Geographic sortait sur Disney+ et raconte l’envers du décor de la première conquête spatiale américaine avec le projet Mercury. Ayant eu du succès auprès des abonnés, elle ne reviendra pas pour une deuxième saison en raison de problèmes avec Warner Bros. qui co-produit le show. Cependant, la plateforme se veut faire voyager les téléspectateurs à nouveau et entend bien nous ramener dans l’espace avec une nouvelle série documentaire intitulée Dans les Étoiles (Among The Stars) qui est mise en ligne intégralement aujourd’hui, le 6 octobre sur Disney+.

Quel sera le contenu de la série documentaire « Dans les étoiles » ?

En 6 épisodes, la série explorera l’aspect intime des astronautes et cherchera à combler le fossé entre le programme spatial de la NASA et l’avenir de l’agence. Elle porte un regard interne sur la vie des astronautes et des scientifiques du monde entier. De plus, les caméras ont reçu un accès très pertinent aux installations spatiales dans le monde entier, ce qui promet des images dingues ! Disney+ vient juste de publier la bande-annonce de Dans Les Étoiles :

Disney+ explique plus en détail le contenu de la série-documentaire : »Grâce à des séquences intimes, des journaux vidéo personnels et des séquences filmées à la fois sur terre et dans l’espace, les abonnés auront un premier aperçu de l’équipe d’ingénieurs, de contrôleurs de vol et de spécialistes d’une importance cruciale qui entreprennent ces missions dangereuses et impressionnes pour le plus grand bien« .

La série tournera autour de stars de l’espace La série suivra ainsi le parcours de nombreux chercheurs et astronautes. Premièrement, nous verrons l ’astronaute partenaire du capitaine Cassidy, Luca Parmitano de l’Agence spatiale européenne suivit de Drew Morgan, un astronaute débutant de la NASA qui a la chance de sa vie de réparer l’AMS et d’ Emily Nelson, directrice de vol d’AMS et 10e directrice de vol à la NASA. Ensuite, nous aurons l’occasion de regarder Heather Bergman, responsable des outils de sortie dans l’espace AMS à la NASA, qui dirige une équipe dédiée à la création d’outils de sortie dans l’espace ainsi que l e professeur Samuel Ting, lauréat du prix Nobel pour la découverte de la particule subatomique du méson J/Psi et inventeur d’AMS. Enfin, on nous présentera Ken Bollweg, chef de projet AMS qui a travaillé main dans la main avec le professeur Ting sur l’expérience AMS depuis sa création il y a 25 ans. Êtes-vous prêts pour suivre cette nouvelle série-documentaire ? Décollage immédiat !