Chritmas Flow : Netflix prépare une nouvelle série de Noël avec Tayc et Shirine Boutella 

Netflix prépare une série française de Noël intitulée Christmas Flow

Le géant du streaming avait déjà annoncé qu’il préparait une série française pour Noël. Dès à présent, nous avons plus d’informations sur le sujet. En effet, Christmas Flow racontera l’histoire d’un rappeur et d’une journaliste que tout oppose. Lorsqu’ils se rencontrent, la magie de Noël opère. Un scénario un peu prévisible, comme on a l’habitude de voir, mais cela ne serait pas un film de Noël si ça n’était pas le cas. Christmas Flow devrait reprendre les codes des films de Noël, mélangés à nos traditions françaises.

Christmas Flow est une comédie romantique est réalisée par Nadège Loiseau, créée et écrite par le trio Henri Debeurme/Marianne Levy/Victor Rodenbach. Au casting de la série, on retrouve Shirine Boutella (Papicha, Lupin), Camille Lou, Marion Seclin, Aloïse Sauvage ou encore Walid Ben Mabrouk. Enfin, on va pouvoir regarder Tayc joué sur nos écrans puisque le chanteur de RnB a décroché son premier rôle au cinéma.

View this post on Instagram Une publication partagée par Shirine Boutella (@shirineboutella)

En effet, Tayc, qui se trouve être l’acronyme de « Take all you can« , ajoute une nouvelle corde à son arc en étant acteur puisqu’il est à la base chanteuse (et actuellement danseur dans l’émission Danse avec les Stars). À seulement 25 ans, le jeune homme, de son vrai nom Julien Bouadjie, a trouvé la clé du succès. Pourtant, il semble revenir de loin si on en croit ce qu’il a confié récemment aux caméras de TF1. Il faut effectivement savoir qu’il n’avait pas assez d’argent pour manger le midi quand il était plus jeune.

View this post on Instagram Une publication partagée par @taycofficiel

Netflix dévoile une photo de Tayc et Shirine Boutella sur Instagram

Les deux acteurs principaux de la série se tiennent sur un blanc pour l’affiche promotionnelle de Netflix. Ce rôle principal, Tayc le doit, entre autres, à Barack Adama du groupe Sexion d’Assaut, qui l’avait repéré à ses débuts dans la musique. Netflix ne dévoile cependant aucune date de diffusion de la série, mais on sait d’ores et déjà qu’elle fera son apparition sur la plateforme de streaming avant les fêtes de fin d’année. En tous cas, en lisant les commentaires, on remarque qu’il a l’air d’être un peu trop tôt pour les internautes de parler de Noël sachant qu’il faut passer Halloween avant : « Personne: (…) Netflix: tiens faisons une annonce au mois de OCTOBRE le mois D’HALLOWEEN pour un film qui va au mois de NOVEMBRE pour NOEL :))

Merci Netflix :)) »

View this post on Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Télé-Loisirs rapporte les propos de Clémentine Gayet, la responsable du développement des séries originales françaises sur Netflix, qui a déclaré que « Sur Netflix les rom coms de Noël sont un rendez-vous incontournable de la fin d’année. Avec Chrismas Flow, on revisite le genre en mixant inspirations anglo-saxonnes avec notre culture française des films de noël. C’est mignon et ça détonne ! » On a déjà hâte de découvrir la série et de voir Tayc et Shirine Boutella sur nos écrans.