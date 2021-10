Hellbound : la prochaine série sud-coréenne sort bientôt sur Netflix, après Squid Game

Netflix partage la bande-annonce et la date de sortie de la série Hellbound

Après Squid Game, voici la prochaine série coréenne Netflix à ne pas rater sur la plateforme. C’est pas moins de 500 millions de dollars que Netflix a investit dans ses productions sud-coréennes en 2021, et cette stratégie porte visiblement ses fruits. Le prochain succès de la plateforme vient encore de Corée du Sud. Le réalisateur de la série Hellbound est Sang-ho Yeon, celui qui a également réalisé le film Peninsula ou encore le Dernier train pour Busan, qui raconte l’histoire de Seok-woo, un jeune homme d’affaires qui accepte de ramener sa fille Soo-an chez sa mère dont il est séparé, à Busan. Ils embarquent dans un train, sans se douter que la ville qu’ils s’apprêtent à quitter vient d’être contaminée par un dangereux virus transformant la population en mort vivants. Le train finit par quitter la gare mais une femme contaminée est parvenue à grimper à bord. Le film est plein de suspense et un eu un succès fulgurant sur la plateforme SVOD. Netflix vient de partager un gros teaser de la nouvelle série de ce même réalisateur, qui donne l’eau à la bouche.

Le chaos total. La série coréenne HellBound, par le réalisateur du Dernier Train pour Busan, le 19 novembre. pic.twitter.com/m6HW8nlFCB — Netflix France (@NetflixFR) October 5, 2021

De quoi va parler la série Hellbound ?

Il s’agit de l’adaptation du comics coréen The Hell, qui raconte le quotidien d’une humanité plongée dans le chaos, lorsque des exécuteurs démoniaques jaillissent du sol pour condamner les gens à l’enfer. En réponse à ces expéditions cauchemardesques, des mouvements religieux sectaires se créent, croyant dur commérer à l’arrivée d’un Jugement dernier. La survie des habitants est alors menacée par les exécuteurs infernaux, mais aussi par le zèle des disciples de l’apocalypse. Ces événements surnaturels sèment le chaos et permettent au groupe La Nouvelle Vérité de gagner en influence.

View this post on Instagram Une publication partagée par Congo_urban (@congo_urban)

Certains détails diffèrent cependant du comics coréen. En effet les exécuteurs paraissent musclés et se rapprochent des gorilles alors que dans les comics The Hell, ils sont épais mais ce sont des créatures anthropomorphes. Choix étrange de la part de Sang-ho Yeon puisque les exécuteurs ne sont pas censés être costaud mais plutôt inévitables. Hormis cela, la bande-annonce donne vraiment envie de regarder la série, qui a l’air riche en action et une atmosphère terrifiante.

Hellbound sort le 19 novembre 2021 sur Netflix.

C’est la date qu’a communiqué Netflix sur Twitter. Au casting de ce nouveau thriller horrifique, on pourra retrouver : Ah-In Yoo (#Alive, Burning), Re Lee (Peninsula), Hyun-joo Kim (Watcher), Chase Yi (Sweet Home, Dave), Kyung-soo Ryu (The Call) Do-yoon Kim (Peninsula, The Strangers) et Jin-ah Won (Juste entre amoureux).