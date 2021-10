Les 12 coups de midi : Bruno éliminé, pourquoi il ne pourra pas toucher 1 026 107 euros ?

Mardi 5 octobre 2021, un nouvel épisode du jeu télévisé les douze coups de midi, a été diffusé sur TF1. Et, qu’est-ce qui s’est passé à la surprise générale de tous les téléspectateurs ? Bruno Hourcade, ail maître de midi, s’est fait éjecter du jeu par élimination après 252 participations. Elle qui était presque invincible, a été la victime d’un certain Loris contre qui il a dû s’incliner au coup fatal. Celui qui peut donc désormais être considéré comme un ex-candidat du jeu repart avec un gain total de 1 026 107 €, néanmoins, il ne pourra pas toucher à cette somme. Nous vous invitions à lire la suite de cet article pour avoir plus d’éclaircissement sur le sujet.

Bruno Hourcarde : Désormais hors de compétition

Incroyable, mais vrai ! Bruno Hourcade, s’est fait éliminer du jeu dans lequel il reste un sacré champion. Les fans ne peuvent pas le croire. Leurs joueurs préférés ont dû passer la main après 252 participations, ce qui marque évidemment la fin d’une grande histoire d’amour. En effet, les fans avaient du mal à imaginer le jeu sans son héros. Bruno est sans conteste le plus grand champion que le jeu télévisé de TF1 a connu. Mais comme on le dit souvent, toutes choses à une fin, même les bonnes. Voilà donc l’aventure s’achève pour Bruno. Et cela, même son adversaire peine à le croire. Ce dernier a déclaré être tout autant étonné que surpris de la défaite de Bruno et s’en est excusé avant de laisser entendre le sentiment de grand bonheur qu’il reçoit en ayant fait sortir le maître du midi des douze coups de midi.

Des projets en perspectives pour le sacrer champion de tous les temps

Pour sa part, Bruno n’est pas resté silencieux sur sa défaite. Dans un entretien accordé à Télé loisir, celui qui reste le grand champion du jeu de TF1, a évoqué sa défaite. Il a commencé par faire l’éloge de son adversaire qui a été très coriace pendant le duel. Ensuite, il a déclaré avoir fait tout son mieux, mais cela n’aura pas suffi pour se défaire de Loris qui a finalement pris le dessus.

Le maître de midi s’est également exprimé sur ses projets d’avenir. « Je vais placer l’argent, peut-être dans des assurances-vie ou dans l’immobilier, en achetant des appartements pour les louer… »

Bruno a enchaîné des records durant son parcours dans le jeu, et ça, tout le monde le sait. Il en a même fait tomber tous. Record mondial de victoire solo ; nombre de participation à un jeu télé et tout récemment, le million de gain et cadeaux. Vous l’avez bien compris, il a atteint les 7 chiffres avec Les douze coups de midi. Mais, en vrai, il ne s’en ira pas avec totalité de cette somme. La cause ? Les 1 026 107 € comprennent 325 807 € de cadeau. C’est donc avec 700 300 € de liquide en poche que Bruno fait ses adieux au plateau de son jeu de cœur. Le reverra-t-on ? L’avenir nous le dira.