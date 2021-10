Timothée Chalamet jouera Willy Wonka dans un long-métrage qui sortira en 2023

Timothée Chalamet dévoile un cliché de lui dans le costume de Willy Wonka sur Instagram

Sur la photo qu’il a publié ce dimanche sur Instagram, l’acteur franco-américain de 25 ans apparaît avec un chapeau haut de forme, une veste en velours et un regard mystérieux. Le cliché qu’il a posté a été pris sur le tournage de Wonka, un prequel, c’est à dire un film reprenant l’univers et une partie des personnages d’un autre film existant mais racontant une autre histoire qui s’est déroulé avant le film ayant servi de modèle. Pour le coup, il s’agit du prequel de Charlie et la chocolaterie puisqu’il raconte la jeunesse de Willy Wonka, né sous la plume de Roald Dahl dans ses romans Charlie et la Chocolaterie en 1964 et Charlie et le Grand Ascenseur de verre en 1972. Timothée Chalamet sera d’ailleurs dans la peau de son personnage pour le film dont la sortie est prévue en 2023.

« Le suspense est insoutenable, j’espère que ça va continuer…« , écrit le jeune homme en description de son post Instagram. Ce à quoi l’actrice Zendaya commente « Absolument. »

Le long-métrage est présenté comme une comédie musicale

Le tournage du film vient de commencer, et il s’agit d’une comédie musicale réalisée par Paul King, à qui l’on doit notamment le film Paddington. Le film Wonka devrait revenir sur la jeunesse du confiseur, déjà interprété à l’écran par Gene Wilder (1971) et Johnny Depp (2005), et sur la façon dont il s’est retrouvé à la tête de la plus incroyable des chocolateries. En mai dernier, le long-métrage a été présenté comme une comédie musicale, comme le rapporte Variety. Timothée Chalamet y montrera donc pour la première fois à l’écran ses talents de chanteur et de danseur.

Timothée Chalamet dans le rôle de Willy Wonka sur le tournage du film #Wonka.🍫 pic.twitter.com/nv2g7Yqt5C — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 11, 2021

Il ne s’agit pas d’un projet récent puisque cela fait apparemment plusieurs années que sa production est en cours de réflexion à Hollywood. La date du 17 mars 2023 a été annoncée pour la sortie mais le tournage a déjà commencé comme en témoigne la photo Instagram de Timothée Chalamet.

Un casting de qualité

Cela fait maintenant quelques années que Timothée Chalamet s’est imposé comme l’un des principaux visages de la jeune génération hollywoodienne. Devenu célèbre notamment après le film Call Me By Your Name en 2017, il a depuis joué dans plusieurs films puisqu’il tient le premier rôle de Dune, actuellement en salles et possède plusieurs cordes à son arc. Beaucoup d’internautes disent sur les réseaux sociaux que l’acteur n’égalera jamais la prestation de Johnny Depp, mais nous sommes impatients de voir ce que Timothée Chalamet peut nous offrir à l’écran. Le casting compte aussi dans ses rangs les actrices Olivia Colman (The Father, The Crown) et Sally Hawkins (La forme de l’eau, Blue Jasmine), ainsi que Keegan-Michael Key (Playing with Fire) et Rowan Atkinson (Mr. Bean).