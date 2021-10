On est en direct : Pierre Arditi donne son avis ferme sur ses opinions face à Cyril Hanouna

Pour la promotion de son nouveau livre intitulé Ce que m’ont dit les français, Cyril Hanouna était sur le plateau de On est en direct sur France 2. Pierre Arditi était aussi présent dans le studio. Le présentateur de TPMP, a durant son entretien avec Laurent Ruquier et Léa Salamé, fait face à Pierre Arditi qui n’a pas du tout partagé l’opinion de l’animateur vedette de C8. C’était un véritable choc d’opinions et de générations sur le plateau télé entre les deux hommes.

Cyril Hanouna et Pierre Arditi : Vive contradiction

View this post on Instagram Une publication partagée par Daniel Latif (@dan.latif)

Ce samedi 9 octobre sur le plateau de On est en direct sur France 2, c’était tendu entre Cyril Hanouna et Pierre Arditi. En effet, l’animateur de Touche pas à mon poste était dans cette émission présentée par Laurent Ruquier et Léa Salamé pour faire la promotion de son nouveau livre intitulé Ce que m’ont dit les français. Une œuvre co-écrite avec le journaliste Christophe Barbier et paru aux éditions Fayard. Le célèbre présentateur du PAF phare de C8 a profité de son passage sur cette chaîne de télévision pour revenir sur l’un des passages de son livre dans lequel il justifie l’importante raison pour laquelle il faut donner la parole à tout le monde, y compris les extrémistes et complotistes. Ceci dans le but de mieux cerner leur fonctionnement, pour ensuite les contredire comme il le faut.

View this post on Instagram Une publication partagée par Cyril Hanouna (@cyrilhanouna)

Pour mieux appréhender ses dires, Léa Salamé a pris comme exemple, Jean Messiha, ancien cadre du Rassemblement National qui est beaucoup invité par Baba à son émission. Cyril Hanouna a répondu en estimant que pour lui l’actuel adhérent du Front National qui est constamment présent à son émission n’est plus crédible en tant qu’homme politique et donc, les gens le voient plus comme un « showman« . Il a poursuivi en faisant savoir qu’il n’est pas sûr que les français voteront pour lui. C’est à ce moment que Pierre Arditi a pris la parole en s’insurgeant contre les propos avancés par l’écrivain. L’ancien membre de l’OCI (Organisation communiste internationaliste) n’est pas passé par quatre chemins pour faire savoir à l’invité du jour qu’il était contre ce qu’il venait de dire.

La température est montée d’un cran

Ne supportant pas cette intervention de Cyril Hanouna, Pierre Arditi a dit cash qu’il n’aurait pas dû comparer un homme politique à un « showman« . Il a ensuite exprimé son doute si l’homme politique bénéficiera du vote des français et il a rappelé qu’actuellement c’est la mode. Il enchainé : « On a les héros qu’on mérite. On peut se bagarrer contre ça. Moi personnellement, j’aurais plutôt tendance à me bagarrer contre ça. » Il a poursuivi en faisant savoir qu’il faut laisser le show aux acteurs car c’est leur métier et qu’ils le font mieux que ces hommes qui croient qu’il est utile de faire de la politique en allant à des shows télévisés.

View this post on Instagram Une publication partagée par Peps (@agencepeps)

L’acteur de 76 ans ne s’est pas arrêté là, il a poursuivi en disant : « On ne leur demande pas d’aller dans des shows télévisés, on leur demande de résoudre des problèmes pour que les hommes et femmes aillent moins mal ou mieux. » Puis, il a continué en faisant part de son ras-le-bol tout en soulignant qu’il était exaspéré au plus haut point. Il a terminé martelant qu’ »On aura les héros qu’on mérite et on finira par créer une génération qui prendra des spots publicitaires pour une tragédie de Racine. Moi ça m’emmerde« . Un coup de gueule que Cyril Hanouna n’a certainement pas vu venir.