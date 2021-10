Nouvelle École : la compétition de rap avec Niska, Shay et SCH en jury arrive bientôt sur Netflix !

Nouvelle Ecole, version française de Rythm + Flow

Nouvelle Ecole est l’adaptation française de l’émission américaine Rythm + Flow, diffusée en 2019 sur Netflix. Il s’agit plus particulièrement d’une émission de téléréalité musicale produite par Netflix dans laquelle des artistes hip-hop jugent et critiquent des rappeurs encore non signés par un label. La première saison avait été tournée aux États-Unis et diffusée du 9 octobre 2019 au 23 octobre 2019. Elle était présentée par la célèbre Cardi B, Chance the Rapper et Tip « T.I. » Harris avec l’aide de juges invités. Le concept est de dénicher et suivre l’évolution de talents émergents dans le rap, puis désigner le vainqueur de la compétition.

Niska, SCH et Shay seront les jury de l’émission « Rythm and Flow : Nouvelle école » sur Netflix ! Rythm and Flow nouvelle école sera l’adaptation de l’émission américaine du même nom où trois juges influents sont à la recherche de la prochaine star de la musique hip-hop ! pic.twitter.com/qxb5O2XNg1 — Skusku.fr (@skuskufr) October 19, 2020

Afin de trouver les perles rares, les jeunes artistes devront se démarquer lors de freestyles et de battles, jugés par trois jury. En France, on pourra accueillir trois icônes du rap : SCH, Shay et Niska. L’émission produite par Black Dynamite devrait être divisée en huit épisodes. Le 16 septembre dernier, Netflix annonçait l’arrivée de l’émission prochainement, le tournage venait tout juste de commencer.

Les trois stars se rendront dans plusieurs lieux pour dénicher les talents

La compétition se déroulera en France, dans plusieurs villes. La première escale est d’ailleurs prévue à Marseille où SCH, l’un des membres du jury, tentera de dénicher la star de demain. Selon les clichés qu’avait dévoilé Netflix, le rappeur Jul sera probablement un invité dans sa ville de coeur et sera présent aux côtés d’SCH pour l’aider dans ses choix. Ensuite, le tournage se déroulera dans d’autres lieux comme Paris et même Bruxelles, en Belgique, où les deux autres jurés, Niska et Shay pourront juger du talent de certains rappeurs lors de battles et de freestyles.

Netflix poste des photos du tournage à Paris avec Niska

Après SCH, c’est à Niska de faire le juré à Paris. Netflix vient de poster plusieurs photos du rappeur de l’Essonne-Gelès à Paris. En sa compagnie, on peut apercevoir Guy2Bezbar, de son vrai prénom Guy-Fernand, un rappeur francophone originaire du 18ème arrondissement de Paris. Ce dernier sera probablement l’invité de Niska pour dénicher les meilleurs talents.

Aucune date de diffusion exacte n’a été annoncée pour l’instant mais cela ne saurait tarder car il ne manque plus que Netflix poste des clichés de Shay à Bruxelles, là où le tournage est censé s’arrêter. On se demande qui sera le dernier guest de l’émission, présent à ses côtés. En tous cas, les internautes ont l’air impatients de revoir Shay à l’écran, qui se fait plutôt discrète dans les médias. En commentaires sous le cliché que Netflix vient de poster avec Niska, on repère plusieurs internautes qui réclament le retour de la rappeuse. « On veut des photos de Shay nous !!!« , « Cool on va pouvoir voir Shay « , « Oui d’accord et Shay ?« , s’enthousiasment certains.