Adele : elle balaie d’un revers de la main une question coquine d’un de ses fans qu’elle ne cerne pas

Questionnée sur les sujets qui touchent à son intimité, Adèle a tout simplement ignoré une interrogation assez indiscrète que lui avait lancée un internaute, samedi 9 octobre dernier au cours d’une discussion publique de questions/réponse sur Instagram. Nous vous proposons de lire la suite de cet article, pour avoir plus d’informations sur le Sujet.

Une question très curieuse

View this post on Instagram Une publication partagée par Adele (@adele)

Adele Laurice Blue Adkins fait partie de ses chanteuses, que le public adore voir sur scène. Par sa voix, ses paroles et ses mélodies, elle a conquis, des millions d’admirateurs et inscrit son nom dans cette liste restreinte des artistes ayant vendus le plus de disques au monde. Pas étonnant donc qu’elle cartonne sur les réseaux sociaux. Avec plus de 40 millions d’abonnés sur Instagram, on a du mal à ne pas reconnaître sa grande influence. Le samedi 9 octobre, la chanteuse a décidé de s’ouvrir à ses followers en lançant une session de questions/réponse sur Instagram. À cœur ouvert, elle s’est livrée à ses fans sans détour et sans réserve. Mais ce n’était pas sans limites non plus !

View this post on Instagram Une publication partagée par Adele (@adele)

En effet, parmi les nombreux internautes qui interagissaient avec la chanteuse via l’espace public de son compte Instagram, se trouvait un petit curieux qui voulait pousser la barre un peu plus loin en lançant une question que la chanteuse a rapidement jetée aux oubliettes. À l’évidence, il a demandé à l’artiste quel était son « body count ». C’était une expression, pour se renseigner sur le nombre de conquêtes de la mère de 33 ans. Sauf que cette question était tombée à plat puisque la chanteuse a simplement joué la carte de l’ignorante pour rapidement jeter la question aux oubliettes. « Quel est mon ‘body count’ ? Qu’est-ce que cela signifie ? », a-t-elle rétorqué avant de rapidement changer le sujet pour ne pas donner l’occasion à l’autre de revenir sur son interrogation.

Un divorce que supporte très mal Angelo

Pour mémoire, Adele vient de sortir d’un divorce particulièrement très difficile pour elle et son fils Angelo. Elle n’est plus en couple avec son ex-conjoint, Simon Konecki. Dans les colonnes du magazine Vogue, elle a expliqué les raisons qui ont conduit son couple à mettre fin à ses vœux de mariage. La chanteuse a raconté que son divorce avec son ex-épouse n’était pas dû à un malentendu entre eux, mais tout simplement à la disparition totale de l’amour qui les liait. Dès lors, malgré le fait qu’elle avait déjà un enfant avec son conjoint, elle n’était plus heureuse dans sa relation. C’est donc ce sentiment qui a fini par désunir les mariés qui s’étaient promis au départ de s’aimer pour le meilleur et le pire jusqu’à la mort.

View this post on Instagram Une publication partagée par Adele ³⁰ (@portaladelebr)

Seulement, dans cette relation où l’amour s’était éteint, et où les partenaires n’étaient plus heureux, il y avait quelqu’un qui s’y sentait bien malgré les différences. C’était le petit Angelo. Puisque comme la majorité des enfants dans de pareilles situations, il a vécu très mal la séparation de ses parents. Toujours dans son entretien avec vogue, Adèle a expliqué que son fils posait beaucoup de questions sur ce qui s’était passé. Il essayait bien malgré son âge de comprendre ce qui pouvait rendre deux personnes amoureuses au début aussi distant l’un de l’autre. Des questions troublantes que jamais aucun enfant ne comprend à 9 ans. Pour le reste, tout ce qu’ils veulent, c’est de voir leurs parents ensemble pour toujours.