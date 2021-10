Cyril Hanouna : « J’ai sauté du troisième étage et je suis retombé sur la fesse », sa folle anecdote sur le plateau de TPMP

Cyril Hanouna n’a pas toujours été présentateur télé. Avant de devenir le célèbre animateur télé qu’il est aujourd’hui, Baba a d’abord travaillé dans un club de vacances. TPMP, au cours de l’édition de ce vendredi 15 octobre, le présentateur est revenu longuement sur cette époque où il travaillait dans un centre de loisirs. Voulant faire une cascade comme il l’avait vu dans une publicité à la télévision, l’animateur avait raté son coup et avait fait l’objet de moqueries dans le club.

Cascade ratée, moqueries à outrance dans le club de vacances

Avant d’être une grande star de la télévision française, Cyril Hanouna a d’abord officié dans un club de vacances en tant que professeur de tennis. Au cours de Touche pas à mon poste de ce vendredi 15 octobre, l’animateur vedette de C8 est revenu sur un jour où il a été la risée de tout le centre de loisirs dans lequel il travaillait. Il a fait savoir qu’au club et même en vacances, pour avoir une fille, tout se jouait sur les deux premiers jours. Le schéma pour y arriver était simple : se faire remarquer les premières 24 heures et si tout s’est bien passé, au bout de 48 heures, c’était en fait, le temps de conclure avec une jolie demoiselle. Mais, il a aussi fait savoir que pour ne pas être au centre des moqueries et ce pendant toutes les vacances, il faut surtout éviter de tomber dans le bus.

Même s’il n’est pas tombé dans le bus, avec humour, Cyril Hanouna a confié, qu’en voulant impressionner les autres personnes présentes au club ce jour, alors qu’il était vacancier, il avait fait chute honteuse. Il a rappelé qu’il était G.O tennis et qu’il se levait tôt, soit à 7h du matin pour pouvoir commencer à donner cours à 8h. Mais la veille d’un de ses cours, l’animateur s’est rappelé avoir fait un spectacle qui lui fait encore rire aujourd’hui. En effet, il voulait imiter la cascade qu’il avait vue dans la publicité Merinos. Pour réaliser son saut depuis le troisième étage, l’animateur avait demandé qu’on mette un matelas afin qu’il atterrisse en douceur. Mais seulement, après avoir rassuré les autres de ne rien craindre, il avait fait sa chute et avait atterri sur une fesse, tant dis que l’autre fesse était sur le côté. Depuis ce temps jusqu’à la fin des vacances, il était la risée de tout le club.

Des vacances sans pécho

Le présentateur de TPMP a fait savoir ce jour que cette histoire avait bel et bien eu lieu. Et c’était dommage pour lui, car à cause de cette cascade ratée, il n’avait pas pécho durant toutes les vacances. C’est depuis ce jour-là que le coach de tennis qu’il était, a su qu’aux prochaines vacances, il n’avait plus de chances d’avoir une fille. Une anecdote qui a fait rire l’animateur, les chroniqueurs, les personnes présentes en studio, mais très certainement, les téléspectateurs aussi.