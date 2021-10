My Name dans les pas de Squid Game? Découvrez une nouvelle série coréenne qui mérite l’attention sur Netflix !

Visiblement, les séries coréennes sont décidées à faire vivre des moments exceptionnels aux abonnés de la plateforme Netflix. Découvrez My Name.

My Name est une série Coréenne qui met en avant une femme. Cette dernière est animée par le désir de connaître celui qui a assassiné son père. Pour cela, la jeune femme infiltre la police, et apparemment, tout semble laisser croire que ça va être très violent. Découvrez-en plus dans la suite.

À la découverte de My Name

my name sur Netflix, incroyable j’ai regardé les 8 épisodes à la suite sans m’arrêter — laziz (@marineflck) October 17, 2021

Portée par Han So-Hee, My Name est une série ayant débarqué sur la plateforme de streaming Netflix depuis le 15 octobre dernier. Après le carton réalisé par Squid Game, voilà encore une autre série coréenne qui pourrait bien mériter sa place parmi les grands. Il est hors de question de jouer à des jeux mortels ici.

En effet, My Name s’articule autour d’une vengeance sanglante. Après avoir perdu son père dans un meurtre, Yoon Ji-Woo appartenant à un gang fait le choix de venger ce dernier.

Dans l’optique d’une telle prouesse, la jeune femme signera un pacte avec un caïd hors norme de la pègre. Ce dernier lui confirme alors l’assassinat de son père par un policier. Grâce à son soutien, elle parvient à infiltrer la police afin d’être mieux éclairée sur cet assassin.

Yoon sera affectée à l’unité qui mène les enquêtes de drogues. Dans la peau d’une taupe, elle pourra informer ses vrais alliés à chaque menace policière qui pointe son nez. Toutefois, elle aura besoin de patience et de temps pour que ses enquêtes reflètent sa crédibilité.

Par ailleurs, la jeune femme désirant ardemment se venger devra tout faire pour être discrète. Elle doit éviter que son coéquipier Jeon Pil-Do ne comprenne pas son jeu. L’homme mise beaucoup sur le respect des règles et porte une méfiance vis-à-vis de la jeune femme.

Han So-Hee dans un rôle de force

Stream MY NAME on Netflix 🔥 pic.twitter.com/K7iA04ztbR — kang & sohee (@xeesoxee_kangb) October 16, 2021

La série My Name met en avant un concept intéressant. Elle rappelle le film hongkongais Infernal Affairs. Dans ce dernier, on y voit un policier infiltrer une triade pendant qu’un membre du groupe de malfaiteur infiltre la police.

Cependant, l’infiltration n’est réalisée que dans un sens dans My Name. Aussi, Yoon Ji-Woo devra mettre ses compétences à l’œuvre de chaque côté et pourrait radicalement changer de navire.

My Name apportera un peu plus de lumière à Han So-Hee. Cette dernière est en effet une mannequin Coréenne qui n’est pas à son premier rôle en carrière. D’ailleurs, la jeune femme est bien connue en Corée du Sud. En 2020, elle a même décroché le Prix de Rookie de l’année. Un trophée lié à son interprétation dans The World of the Married. Il s’agit d’un remake coréen de Dr. Foster, une série d’origine britannique.

La performance physique sera bien mise en avant dans My Name. Dans le cas d’un succès sur Netflix, la comédienne pourrait voir sa cote de popularité grimper. Aux côtés de la jeune femme, il faudra compter sur d’autres visages.

Les téléspectateurs pourront profiter des talents de Ahn Bo-hyun, ainsi que sur ceux de Park Hee-Soon. Depuis le 15 octobre dernier, la série est disponible sur la plateforme de streaming Netflix.