On est en direct : vive discussion entre Jordan Bardella et Laurent Ruquier au sujet de l’immigration

Jordan Bardella était sur le plateau de On est en direct ce samedi 16 octobre et l’échange avec Laurent Ruquier a vite été chargé de tension quand l’animateur a évoqué le sujet de l’immigration.

Ce samedi 16 octobre, Jordan Bardella était l’invité de Laurent Ruquier et de Léa Salamé dans l’émission On est en direct diffusée sur France 2. L’ambiance était électrique au cours du programme télévisé. Le président du Rassemblement National a évoqué les différents projets de son parti politique. Mais seulement, au cours de cette émission, l’invité du jour et le co-présentateur ne se sont pas entendus sur le sujet de l’immigration. Entre les deux hommes, le ton est monté d’un cran au cours de leur échange houleux.

Laurent Ruquier insatisfait des réponses de Jordan Bardella

Au cours de On est en direct de ce samedi 16 octobre, Laurent Ruquier a posé plusieurs questions auxquelles son invité n’a pas répondu comme il le souhaitait. Jordan Bardella était sur le plateau de France 2 pour parler des projets de son parti pour les prochaines présidentielles, mais aussi pour répondre aux questions des présentateurs. En duo avec Léa Salamé, Laurent Ruquier a dirigé tout le programme télé. Mais à un moment, les voix se sont élevées parce que, d’un côté, les réponses de l’invité n’étaient pas satisfaisantes et d’un autre parce que Jordan Bardella trouvait son hôte trop insistant.

Le sujet qui a fait l’objet des tensions portait sur l’immigration. À maintes reprises, le présentateur a demandé au président de parti, ce qu’il ferait des personnes qui sont dans les quartiers, les banlieues et qui ne sont pas français. Jordan Bardella s’est penché sur son propre cas pour apporter des éléments de réponse au journaliste. Il a commencé par dire : « Ma mère n’est pas née ici, mais en Italie et comme beaucoup de gens, quand ils sont arrivés en France dans les années 60-70. Mes parents ont fait cet effort exigeant, de laisser une petite partie de leur culture d’origine pour se fondre dans la communauté nationale« .

Insatisfait, Laurent Ruquier a fait savoir à l’homme politique que sa réponse n’était pas celle qu’il attendait car il voulait que Jordan Berdella donne des solutions aux problèmes liés à l’immigration. Enervé, Jordan Bardella a déclaré : « Si vous m’invitez pour que je vous fasse les réponses que vous avez envie d’entendre, alors, invitez Monsieur Mélenchon pour qui, manifestement, vous votez. » Mais bien après, il a fini par aller dans le sens de l’animateur en donnant une solution. Selon le récent rapport parlementaire dans lequel on apprend, qu’en Seine-Saint-Denis, il y aurait jusqu’à 25% de la population présente clandestinement, il a dit que ces personnes seront expulsées de la France.

Jordan Bardella contre la PMA

Au cours de cette émission, Jordan Bardella a clairement fait savoir qu’il était contre la PMA. Pour lui, ce n’est pas parce que quelque chose est réalisable par la technologie que cela doit humainement être souhaitable. Tout en faisant savoir qu’il ne pose aucun jugement moral à tout cela, il a signalé que les droits et lois doivent limiter les désirs humains. L’homme politique a poursuivi en faisant savoir que dans nos sociétés qui sont de plus en plus capitalistes, on doit préserver la dimension sacrée du corps et de la famille. Le président du Rassemblement National a été clair, on ne devrait pas marchander le ventre d’une femme pour qu’elle porte un enfant. Pour lui, c’est quelque chose d’indésirable.