Insiders : La nouvelle série sous forme de télé-réalité débarque sur Netflix et elle s’annonce chaotique !

Netflix tient à compter parmi son catalogue des émissions de télé-réalité. Après Too hot to handle, Love is Blind et The Circle, Netflix fait un nouveau pari en misant sur Insiders, une nouvelle émission de télé-réalité qui débarque ce jeudi sur la plateforme. Mais quel est le concept de l'émission ?

Insiders : une série qui met en scène une télé-réalité phénomène espagnole

Netflix se diversifie de plus en plus et souhaite miser sur de nouveaux formats comme notamment la télé-réalité. Il faut bien dire que les audiences sont en chute libre en France à cause d’un manque d’innovation de la part des chaîne mais surtout suisse censure extrême. Le géant du streaming a bien compris qu’il fallait innover, et quoi de mieux qu’une série sous forme de télé-réalité espagnole avec un tout nouveau concept pour remédier à ce problème ?

Insiders, c’est un programme espagnol qui va faire son apparition ce jeudi 21 octobre sur Netflix. Dans le jeu, douze candidats se croient finalistes d’une émission de télé-réalité avec 100 000 euros en jeu, mais ce qu’ils ne savent pas, c’est que la caméra les filment déjà dans le plus grand secret ! Le grand plus, c’est qu’il s’agit de candidats anonymes. Ils n’ont donc jamais fait de télévision et ne sont pas habitués à être filmé. Ce qui change de 11 saisons des Marseillais su W9 avec les mêmes depuis 10 ans. Du changement on vous a dit !

L’animatrice de la télé-réalité est une star de la Casa de Papel !

Il y a cependant une personne que vous connaissez tous, c’est l’actrice Najwa Nimri, qui joue la méchante Alicia Sierra dans la Casa de Papel. Sur les réseaux sociaux, les internautes semblent emballés par la première bande-annonce qu’a publié Netflix sur son Instagram : « Le charisme d’Alicia c’est pour nous tuer« , « Je vais y regarder rien que pour l’inspectrice Sierra aka la queen« , « Je ne sais pas du tout ce que c’est mais l’argument définitif est Najwa Nimri ». Décidément, l’actrice a un franc succès auprès des français et le succès de la Casa de Papel va probablement aider au succès de la série.

Les internautes valident le concept

« Dans ma liste depuis longtemps », « Ça a l’air incroyable » ou encore “Netflix vous êtes des génies, vous allez arriver à me faire regarder une émission de télé-réalité alors que je déteste ça ! En même temps en France à part Les Marseillais ou Les Anges…”, peut-on lire sur les réseaux sociaux. Voilà qui montre encore le désintérêt des gens pour la télé-réalité française et son évolution.

Insiders a réellement un potentiel, à en croire les déclarations d’Alvaro Diaz, représentant de Netflix en Espagne : « Nous sommes très fiers d’entreprendre ce projet. Nous sommes enthousiasmés par la possibilité d’expérimenter un nouveau genre pour nous en Espagne et de continuer à innover avec un format de divertissement créé ici ». Il faut bien noter que ce n’est pas réellement une télé-réalité mais une série qui met en scène une télé-réalité, comme Unreal, qui avait bien fonctionné pour dénoncer les coulisses de la télé-réalité.