The Voice All Stars : Zazie fond en larme après une prestation en hommage à Maurane

Pour cette édition spéciale de The Voice, on a eu droit à des réactions exceptionnelles. Rendue à sa demi-finale, le concours de chant continue de garder sa notoriété auprès des mélomanes et des téléspectateurs de TF1. Ce samedi 16 octobre, après la prestation de son poulain Gjon’s Tears, la coach Zazie a fondu en larmes. L’émotion était à son comble parce que ce candidat avait repris une chanson de Maurane, qui était une grande amie de Zazie et que la mort a emporté tôt.

Trop d’émotions sur le plateau du concours de chant

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🔮𝓛𝓮́𝓸𝓷𝓲𝓮 🔮 (@za_zi_e15)

Ce samedi 16 octobre, lors de la demi-finale, le plateau de The Voice All Stars était chargé d’émotion. Pour cette autre télédiffusion, les candidats ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour rester dans l’aventure. Pour cela, plusieurs compétiteurs ont parié sur l’émotion pour espérer franchir le cap de la finale. Gjon’s Tears, poulain de Zazie, est d’ailleurs allé dans cette lancée en interprétant un prélude de Bach, de Maurane, pour ainsi espérer préserver sa place dans cette édition anniversaire de The Voice. Lors des répétitions, le candidat a fait savoir que c’est un morceau plus fragile, plus calme, un vrai défi et un véritable risque pour lui que le public le voie sous cette forme-là. Et pendant ces répétitions, Zazie a été très touchée et elle l’a fait savoir en déclarant que son interprétation l’avait un émue et que sa copine à qui elle pense, aurait beaucoup aimé l’entendre chanter.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 🐚 (@la.sublime.zazie)

Zazie qui rend hommage à sa copine partie tôt

La chanteuse Maurane était une bonne amie de Zazie, mais seulement, elle a rendu son dernier souffle en mai 2018, à seulement 57 ans. Si la coach de Gjon’s Tears a été émue lors des répétitions, l’émotion a encore grimpé encore plus haut lors des prestations en direct. Les coaches et les téléspectateurs ont eu droit à un spectacle très touchant. La prestation de Gjon’s Tears sur la scène de The Voice All Stars, a effectivement fait Zazie fondre en larmes en direct devant les caméras. Mika, Patrick Fiori, Jenifer, Florent Pagny, mais également Nikos Aliagas, ont succombé face aux charges émotives envoyées par le candidat. D’ailleurs, à la fin de la prestation de l’artiste, l’animateur n’a pas manqué de faire un commentaire positif.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝚉𝚊𝚣𝚒𝚎 🦋 (@laplaceduvide)

Nikos Aliagas a rendu un hommage à la chanteuse partie en déclarant ceci : « Un virtuose sur un titre de Maurane, à qui on pense très fort ce soir« . Puis, avec les larmes aux yeux, Zazie a enchaîné : « Il y a trois cœurs qui battent dans cette chanson, il y a le petit Jean-Sébastien Bach, qui a fait ce prélude, plus gros faiseur de tubes au monde. Après il y a Maurane, ma copine, magnifique artiste… Elle me manque… » Ensuite, elle a signalé qu’elle avait imposé à son poulain d’interpréter ce titre, tout en reconnaissant que cela ne lui arrive pas souvent. Puis, elle a continué en déclarant qu’elle voulait voir son cœur à nu. Même s’il ne continuera pas l’aventure, Gjon’s Tears peut tout de même être fier d’avoir provoqué une telle réaction chez Zazie.