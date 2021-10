Red notice : Netflix annonce une date de sortie avec Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot !

Dans ce film d’action réalisé par Rawson Marshall Thurber, réalisateur de Agents presque secrets et Skyscraper, deux films dans lesquels il mettait déjà en scène Dwayne Johnson. L’histoire commence avec Interpol qui déclenche une « Alerte Rouge » pour pourchasser et capturer les criminels les plus recherchés au monde. Pour ce faire, le FBI fait appel à son meilleur profiler, John Hartley, interprété par le brillant Dwayne Johnson. Il sillonne la planète jusqu’au jour où il se retrouve embarqué dans un braquage spectaculaire et contraint de s’associer au plus grand voleur d’œuvres d’art au monde Nolan Booth, jouée par le mari de Blake Libvely, Ryan Reynolds afin d’arrêter la voleuse d’œuvres d’art la plus recherchée au monde, surnomée « l’Évêque » et jouée par Gal Gadot.

Le budget du film n’est pas des moindres puisqu’il s’élève à près de 200 millions de dollars. De ce fait, Red Notice est alors le film original le plus cher jamais produit par Netflix. Et pour cause : Le long-métrage promet un flux de scènes d’action impressionnantes, comme le démontre l’extrait dévoilé par Dwayne Johnson lui-même lors de « Tudum », l’événement Netflix dédié aux fans. Les images montrent également un affrontement épique avec une Gal Gadot impressionnante, parvenant à mettre à terre les deux gros bras Ryan Reynolds et The Rock.

Le blockbuster américain annoncé par Netflix arrive sur la plateforme de vidéos à la demande le 12 novembre 2021. La bande annonce de Red Notice avait été dévoilé le 2 septembre dernier et Netflix partage aujourd’hui, le jeudi 21 octobre, un autre extrait de la bande annonce qui mettra en scène Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot.

En commentaire, les internautes s’impatientent de pouvoir découvrir le film « Ryan Reynolds c’est quelqu’un quand même », « Il va être très lourd « , « Quel casting ! Ça promet « , « Ce film va être génial « , peut-on notamment lire en commentaires sur Instagram.

Niveau casting, qui d’autre à part Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gadot ?

On connaît déjà tous le talent de The Rock à travers ses apparitions dans de nombreux chefs-d’oeuvres comme notamment tous les Fast and Furious, San Andreas, No Pain No Gain, La Rédemption, etc. L’acteur est à la tête de nombreuses affiches ! Quant à Ryan Renolds, il est notamment connu pour son rôle principal dans des films d’action également comme Deadpool, Six Underground, X-Men Origins, Free Guy ou encore Avengers. En ce qui concerne Gal Gadot, nous avons pu retrouver l’actrice dans Wonder Woman, Fast and Furious, Batman vs Superman ou encore The Flash.

Outre ces acteurs principaux qui donnent vraiment envie d’aller voir le film au vu de leurs filmographies impressionnantes, on pourra retrouver dans Red Notice Ritu Arya (Last Christmas, Umbrella Academy) et Chris Diamantopolous.