Fanny Ardant : elle s’affiche rayonnante sur tapis rouge et attire les regards !

Samedi 16 octobre 2021, c’était la projection du film Les jeunes amants au Festival international du film de Rome 2021, qui avait débuté le jeudi 14 octobre dernier. Pour l’occasion, c’est une Fanny Ardant splendide qui s’est présentée sur le tapis rouge. Malgré ses 72 ans, cette talentueuse actrice ne cède rien à la vieillesse. Nous vous proposons de lire la suite de cet article, pour avoir plus d’éclaircissement, sur le sujet.

Le festival international du film de Rome attire plusieurs célébrités

Après le festival international du film de Venise qui s’est tenue en septembre et récemment, celui de Londres, place enfin à un autre festival qui jouit d’une grande vogue. Cette fois c’est la capitale italienne qui fait résonner le bruit d’une manifestation consacré au cinéma international. Pour cette 16e édition, qui s’est ouvert jeudi dernier, beaucoup de choses étaient attendues, et jusque-là, il faut dire que rien de déçois.

L’événement a attiré par mal d’affluence. Plusieurs personnalités influentes du cinéma ont été annoncées. Sur le tapis rouge, on a pu voir quelques célébrités rayonnantes qui ont fait une entrée remarquable. D’abord, jeudi soir, à l’ouverture de l’événement, c’est Jessica Chastain qui a fait grande sensation. Venue pour présenter le nouveau film dans les yeux de Tammy Faye de Michael Showalter, l’actrice d’Hollywood âgé de 44 ans s’est affichée très élégante et toute belle pour le photocall.

Cependant, la plus belle restait à venir. Et elle a attendu le 3e jour de l’événement pour se présenter. Malgré son âge élevé, on croirait presque qu’il s’agissait d’une jeune dame. Fanny Ardant n’a pas laissé un seul regard s’échapper, dès son entrée. Tous les objectifs étaient braqués sur la sexagénaire, puisqu’elle était ravissante. Pour son âge, il faut le dire, elle reste encore une vraie déesse, côté beauté et élégance.

Un look très élégant pour Fanny Ardant

Capitale italienne, look Italien, comment ne pas reconnaître le grand savoir fait de cette auguste personnalité ? Elle était habillée d’un gilet émaillé de fleurs argenté rentré dans une longue jupe noir filet de pêche. Et pour accessoiriser l’ensemble, l’actrice a choisi des chaussures noires légèrement montées, avec des boucles d’oreilles pas trop évidentes. À ses mains était suspendu un sac sceau noir. Le tout dans un look super léger, mais très élégant.

Pour le photocall, l’actrice s’est présenté sur le tapis rouge avec à ses côtés un certain Mevil poupard, lui aussi à l’affiche de Les jeunes amants, tout comme l’actrice de 72 ans. Dans ce long métrage français, la septuagénaire incarne un personnage du nom de shauna, qui est une femme financièrement autonome et libre de tout engagement. Cependant, elle ne put résister au charme envoûtant de Pierre, un quarantenaire avec qui elle avait fait connaissance plusieurs années avant le début de l’histoire que relate le film.

Si elle a pu paraitre très sensationnelle sur le tapis rouge samedi 16 octobre, il n’en demeure pas moins que Fanny Ardant soit encore plus rayonnante dans ses précédentes apparitions, à l’occasion d’un festival international de film. La septuagénaire connait bien les tapis rouges depuis sa tendre jeunesse. Ou plutôt, depuis 1976, où elle à livrer une prestation hors norme dans Marie-poupée et s’est fait remarquer par le public. Un talent indéniable qu’elle a su conserver à travers les âges. Ainsi, en 2020 encore, une nouvelle distinction lui a été attribuée pour compléter la longue liste de tout ce qu’elle a déjà reçu. Il s’agit du César de la meilleure actrice dans un second rôle pour le film, La belle époque, réalisée par Nicolas Bedos et qui est sorti en 2019.