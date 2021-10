Gossip Girl (Netflix) : Penn Badgley dévoile la scène la plus compliquée à tourner

Avant d’être Joe Goldberg dans You, Penn Badgley était Dan Humphrey dans Gossip Girl

Pendant 6 saisons entre 2007 et 2012, le jeune acteur jouait le rôle de Dan Humphrey dans Gossip Girl. Un personnage au final pas si différent de son rôle de psychopathe dans You puisqu’il s’avère (Attention SPOILER) qu’à la fin de Gossip Girl, Dan EST Gossip Girl. Un voyeur qui scrute la vie de tous ses proches et qui n’hésite pas à afficher leurs péchés au grand jour, quitte à les blesser profondément. Dans You, il s’agit également d’un voyeur mais un peu plus poussé cette fois puisque c’est aussi un meurtrier, contrairement à Dan Humphrey (jusqu’à preuve du contraire).

D’ailleurs ce personnage, Penn Badgley ne le porte pas vraiment dans son coeur comme il l’avait déjà dévoilé. En effet, l’acteur avait confié ne pas supporter regarder la série car il ne valide toujours pas le fait que Dan se cache en fait derrière la blogueuse. Un choix scénaristique qui lui paraît incohérent et incensé. En effet, dans la saison 1, Dan a des soucis professionnels à cause de Gossip Girl. Le gars s’est piégé lui-même quoi.