Aya et la sorcière (Netflix) : Que vaut le film du studio Ghilbi en 3D ?

Aya et la sorcière, ça raconte quoi ?

Aya et la sorcière suit l’histoire d’Aya, une petite fille de 10 ans orpheline qui a grandi dans un orphelinat depuis sa naissance et qui n’a aucune idée des pouvoirs magiques liés à sa famille. Elle se fait alors adopter par un couple qui bouleverse ses habitudes dans ce qu’elle considérait comme son cocon, elle décide soudainement de se rebeller. Cependant, elle va vite se retrouver fascinée par les mystères et secrets de Mandrake et Bella Yaga qui se révèleraient être… des sorciers !