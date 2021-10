TPMP : agacé, Bernard Montiel reprend la présidente de la Manif pour tous sur le plateau de C8 !

Ludovine de la Rochère a été de passage dans TPMP mercredi, et ses propos n’ont pas plu à tout le monde, plus particulièrement à Bernard Montiel.

Le 20 octobre 2021, la présidente de la manif pour tous, était reçue par Cyril Hanouna, dans Touche Pas à Mon Poste. À cette occasion, elle a évoqué les propos du polémiste et futur candidat à la présidentielle Éric Zemmour, jugé homophobe. Une discussion qui amène la cinquantenaire a abordé la question de la filiation et les droits des enfants. Mais le débat prend rapidement une autre tournure avec les chroniqueurs de l’émission. Nous vous proposons de lire la suite de cet article, pour avoir plus de détails sur le sujet.

Ludovine de la Rochère, pas très clair sur sa position

Sur le plateau de Touche pas à Mon Poste mercredi dernier, Ludovine de la Rochère, a manifestement eu, du mal à choisi ces mots. En effet la présidente de la manif pour tous était invitée par l’animateur de Touche pas à Mon Poste, pour s’exprimer sur les propos du polémiste Éric Zemmour qui, il n’y a pas longtemps, a remis en question le mariage homosexuel. Pour mémoire, la manif pour tous est une association qui a mis en œuvre plusieurs manifestations en France, soit pour réclamer une décision du gouvernement, soit pour exprimer son opposition à une loi. Comme la législation sur le mariage homosexuel et l’adoption des enfants par ceux-ci. Dès lors, il est évident que la position de Ludovine de la Rochère, sur les propos d’Eric Zemmour, soit connue bien en avance.

Cependant, elle crée la surprise générale en surfant sur la question pour aborder les droits des enfants nés sans mère ou sans père, sans pour autant donner une position très précise sur les propos du polémiste Éric Zemmour. Cette réaction de l’ancienne enseignante de collège va tout de suite mettre quelques chroniqueurs en colère puisque ceux-ci s’attendent à une réponse très claire de sa part. Soit elle déclare soutenir les propos du futur candidat à la présidentielle, soit elle les rejette. Elle devrait choisir une position, mais la cinquantenaire, a trouvé la possibilité de rester au juste milieu. « Alors, je crois qu’il a employé le terme »d’erreur » (pour évoquer le mariage homosexuel, NDLR), qui n’est pas le terme que j’aurais employé », a-t-elle déclaré.

Ludovine de la Rochère se déclare non favorable aux GPA et au PMA

Toujours de manière très prudente, elle revient sur la légalisation du mariage entre les personnes de mêmes sexes. D’après ces propos, le projet était parti sur de bonnes intentions. Accorder à toutes les personnes de même sexe qui le souhaite, la possibilité de se marier sans aucun problème est une pure expression de la liberté de chacun à fait ce qu’il veut. En revanche, elle estime que les conséquences, qui vont découler de cet acte n’ont pas été bien pensées avant que la loi soit inscrite dans l’appareil de l’État. Ainsi, la cinquantenaire pense que les répercussions de cette loi sont énormes, pour les enfants qui n’ont certainement rien demandé.

Et d’appuyer ces propos, la présidente de la manif pour tous a évoqué la PMA, qui aujourd’hui est autorisés dans l’hexagone, pour faire la lumière sur la privation de père à certains enfants. Ensuite, elle a émis ses craintes pour la GPA, qui ne va sans doute pas tarder à arriver. Et cette seconde pratique, prive les enfants d’une mère. En gros, elle pense que tous ces actes découlent du mariage homosexuel et c’est tout ce qu’elle semble ne pas soutenir. L’occasion pour Bernard Montiel de lancer une petite pique à la cinquantenaire en déclarant « Mais, elle est pour le mariage homosexuel, c’est nouveau ».

Cependant, Ludovine n’avait pas dit son dernier mot sur le sujet. Elle conteste rapidement la conclusion de Bernard Montiel en faisant savoir enfin qu’elle s’oppose aux mariages entre personnes de même sexe. Des propos qui ont vivement agacé le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste qui demande à la présidente de la manif pour tous, d’être plus précise dans ces propos et d’arrêter de tourner en rond. Celle-ci reprenant la parole, fais savoir que la sexualité des personnes n’est pas l’objet du débat en ramenant la question sur la filiation et le droit des enfants. L’occasion pour un certain Mathieu Delormeau d’entrer dans la danse et de conclure que Ludovine de la Rochère est tout simplement une homophobe. Pas besoin d’entendre sa position précise sur le sujet.