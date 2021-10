Elite (Netflix) : La série est renouvelée pour une saison 6, 3 nouvelles histoires courtes sortiront en décembre !

Élite renouvelée pour une saison 6

Les séries espagnoles ont la côte cette année ! Après la diffusion de la dernière saison de la Casa de Papel, qui prendra définitivement fin en décembre, Netflix vient de confirmer le renouvellement d’Élite pour une saison 6, alors que la cinquième n’a pas encore été diffusée. La série espagnole créée par Darío Madrona et Carlos Montero. Une commande précoce qui devrait offrir à la production d’enchaîner rapidement les deux tournages et donc de proposer la saison 6 peu après la saison 5. Cependant, certains acteurs manqueront à la saison 5 qui est marquée par le départ d’Arón Piper, alias Ander.

Une nouvelle qui ne fait pas l’unanimité

En effet, selon les commentaires que nous avons pu recueillir sur les réseaux sociaux, il semblerait que la série s’essouffle. Pour beaucoup, il manque trop de personnages initiaux. En effet, les acteurs Nano (Jaime Lorente), María Pedraza (Marina Nunier) et Miguel Herrán (Christian Varela Expósito) étaient partis après la saison 2. De plus, à la fin de la saison 4, la série se voit continuer sans les 5 acteurs principaux Alvaro Rico (Polo), Ester Exposito (Carla), Danna Paola (Lu), Mina El Hammani (Nadia) et Jorge Lopez (Valerio).

Le casting se trouve donc fortement réduit et les nouveaux personnages ne semblent pas pouvoir remplacer les anciens selon les internautes, ni l’intrigue d’ailleurs. « Ca se dégrade au fur et à mesure… », « trop c’est trop », « Non faut arrêter avec cette série sérieux. Les 2 premières saisons c’était bien mais après c’est juste histoire de faire du contenu », « Non faut arrêter c’est bon, ça va devenir nulle déjà la dernière c’était limite. », peut-on notamment lire en commentaire sur Instagram, et ils font presque l’unanimité.

Netflix confirme l’arrivée de trois nouvelles histoires courtes pour la fin de l’année

Au même titre que les histoires courtes concentrées sur Guzman, Nadia ou Carla diffusées en juin dernier, quelques jours avant la mise en ligne de la saison 4, il y aura également trois nouvelles histoires courtes concernant des personnages spécifiques pour décembre 2022. Cela annonce probablement une sortie de la saison 5 d’Élite dans la foulée, en début d’année 2022. Pour le moment, pas de date officielle, seulement des suppositions.

Les 3 différents épisodes seront dédiés à Philippe, Caye et Felipe, Samuel et Omar ou encore Patrick. Ils sortiront respectivement les 15, 20 et 23 décembre prochains sur Netflix, avec un thème commun évident pour la période : les fêtes de Noël. La plateforme a déjà partagé les premières images des épisodes où l’on peut appecevoir Manu Ríos, Itzan Escamilla, Omar Ayuso, Pol Granch, Georgina Amorós et Bruno Lastra.