Servant : La série mise en avant par Apple se révèle à travers un teaser entraînant dans une ambiance inquiétante !

La série Servant sera bientôt de retour sur les écrans en embarquant un troisième volet. Le teaser de cette dernière annonce les couleurs et est déjà disponible.

Les abonnés d’Apple TV n’ont pas fini d’être épatés par la série Servant. D’ailleurs, le premier teaser de la saison 3 vient d’être mis en ligne avec une ambiance qui inquiète comme d’habitude. Les fans de la série peuvent déjà savourer les premières images de la saison 3 qui sera diffusée en janvier 2022. On vous en dit plus dans la suite.

À la découverte de Servant, une série Apple signée Shyamalan

Je viens de finir la série #Servant de M. Night Shyamalan sur Apple TV, c’était excellent !! Franchement je la recommande si vous aimez les série à mystère, psychologique, très glauque, en presque huis clos, avec une légère touche de fantastique. Sans parler du très bon casting ! pic.twitter.com/RkScpirJp8 — Arsouille (@Arsouille59) August 2, 2021

Apple rencontre un peu plus de difficultés pour s’imposer de façon définitive dans le domaine du télévisuel. En effet, la plateforme fait face à une rude concurrence devant Disney+, Netflix, ou encore Amazon et HBO.

On peut déjà soulever le fait qu’Apple TV+ soit en manque de titres pouvant créer un attachement massif. Cela lui est pourtant indispensable pour franchir une étape de plus. Cependant, il est possible de retrouver dans son catalogue, des titres exclusifs qui en valent vraiment la peine. C’est le cas de la série fantastique Servant dont M. Night Shyamalan en est le producteur.

Le style particulier de ce dernier peut être aisément distingué dans le show qui narre comment Lauren Ambrose et Toby Kebbell surmontent une épreuve. Le couple a en effet perdu un enfant et passe par une étape de reconstruction. Dans ce sens, ils optent pour l’acquisition d’une poupée pour remplacer leur bébé mort. La situation va prendre une tournure plus inquiétante quand Nell Tiger Free entrera en jeu.

Il s’agit d’une nounou qui débarque dans l’optique de prendre soin de la poupée. Alors, qui est cette nounou ? Pourquoi a-t-elle des réactions douteuses ? À travers les deux premières saisons de Servant, les téléspectateurs ont pu avoir des éléments de réponses à ces questions. Côté critique, il faut rappeler que Servant a été très bien reçu par le public.

L’arrivée d’une saison 3 dans quelques mois

Servant (Apple TV+) : une nomination aux TV Choice Awards pour la Meilleure série Dramatique ➡️ https://t.co/zyAgQJdz44 pic.twitter.com/NXW5mw8CUv — iPhoneAddict.fr | Actualité Apple 📱 (@iPhoneAddictFr) May 6, 2021

Les téléspectateurs vont donc continuer à s’imprégner dans le monde inquiétant de la série Servant grâce à la troisième saison qui sort bientôt. En attendant, son premier teaser vient d’être diffusé par Apple. Leanne est le personnage le plus mis en avant dans cet aperçu. Cela peut s’expliquer du fait qu’elle a très peur d’être retrouvée par la confrérie dont elle s’est échappée.

Servant est parvenue à retourner le point de vue des téléspectateurs concernant la jeune femme, en la mettant au centre des intérêts. Au départ, elle était plutôt considérée comme un axe redoutable. Rien qu’avec ce détail, on peut déjà relever l’apport de Shyamalan. L’homme a le don de faire basculer les situations pour prendre son audience à contrepied.

Les fans de la série sont donc impatients de voir quelle sera la direction prochaine à prendre par Servant. Pour cela, il va donc falloir attendre l’arrivée des nouveaux épisodes en janvier 2022. Il semblerait toutefois que la série ait encore de la matière à développer. Jusque-là, Servant 3 n’a pas été annoncée comme le dernier volet de la série.