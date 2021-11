Dexter New Blood saison 9 comme cadeau de fin d’année : Canal+ annonce l’arrivée de la série pour décembre 2021 !

Le meurtrier le plus attachant de la télévision revient pour une autre saison, et il faudra juste attendre quelques semaines pour le voir…

Au moment de la diffusion de la saison 8 de Dexter, les téléspectateurs ont pensé que les aventures s’arrêteraient là pour le tueur en série. Toutefois, ce n’était pas le cas, et les fans pourront bientôt se régaler d’une nouvelle saison. Serait-ce l’ultime saison ?

Ce n’était pas la fin…

Dexter New Blood en décembre sur Canal+. https://t.co/JOGPqeClTJ pic.twitter.com/XFRO5lSaSB — François & Pascal (@Leblogtvnews) November 1, 2021

C’est le 1er octobre 2006 que la série américaine Dexter est sortie pour la 1ère fois, et elle a tout de suite conquis le public. En octobre 2013, la 8e saison de la série a été diffusée, et les fans pensaient que c’était la fin de cette série palpitante. Notons que ces 8 saisons de Dexter sont disponibles sur myCANAL.

Au cours de la dernière saison diffusée, les téléspectateurs ont pu voir Dexter, se faire accompagner par le docteur Vogel. Ce dernier rôle est incarné par Charlotte Rampling. C’est en novembre 2020, que l’annonce d’une suite a été faite, plusieurs années après. Cela a beaucoup surpris et ravi les fans de la 1ère heure. On l’attendait en l’automne 2021, Canal+ vient de préciser que Dexter New Blood sera disponible en décembre 2021. Mieux, c’est une exclusivité Canal+.

Tueur en série ou Justicier ?

Qui dit nouvelle vie pour #Dexter, dit aussi nouvelle œuvre dans la série. Parce que cette saison constitue un nouvel arc narratif, on a décidé de créer une page SC pour DEXTER: NEW BLOOD — https://t.co/31ZKby3rFd. ❄️ La série sera disponible prochainement sur @canalplus ! 🎬 pic.twitter.com/tB25wZNVdM — SensCritique (@SensCritique) October 28, 2021

Le personnage de Dexter Morgan est interprété par Michael C. Hall. Il s’agit d’un anti-héros par excellence, et tout au long des 8 saisons passées, il a fasciné bien de fans. Dans la série, Dexter Morgan est un tueur en série qui réside à Miami. Ce personnage complexe est doté d’un charisme affolant, et les téléspectateurs se sont rapidement attachés à lui.

Il faut dire que ce tueur en série est différent des autres, car il ne s’en prend pas aux personnes innocentes. Non, Dexter n’exerce ses pulsions meurtrières que sur les tueurs qui ont réussi à échapper à la police. Aussi, le personnage possède un grand atout, c’est qu’il travaille pour la police de Miami. En effet, c’est lui l’expert médico-légal, et dans le commissariat où il travaille, sa sœur Debra est inspectrice. Ce rôle est joué par Jennifer Carpenter.

Ce mode de fonctionnement de Dexter lui vient de son père Harry Morgan, qui connaît le penchant meurtrier de son fils. Interprété par James Remar, celui-ci est policier, et à défaut d’empêcher son fils de tuer, il lui a appris à s’en prendre aux tueurs. Dexter Morgan pour sa part, se prend pour une sorte de justicier.

Dans les 8 dernières saisons de la série, il est venu à bout de 138 criminels redoutables. ! Le mode d’emploi de Dexter pour tuer est précis. Tueur méticuleux, il opère toujours dans un local recouvert de plastique. On voit alors sa victime bâillonnée et attachée à une table, et comme accessoire, un très grand couteau.

On sait déjà que Dexter New Blood comptera 10 épisodes. Pour le synopsis, le tueur en série se trouve dans l’État de New York, dans une ville où il passe des jours tranquilles. Il a changé son identité, mais son passé finit par le rattraper. On attend décembre pour en savoir plus…