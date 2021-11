La Casa de Papel : Netflix dévoile l’ultime bande-annonce de la série espagnole

« Le plus grand braquage de tous les temps touche à sa fin »

Si dans la première saison, il s’agissait « juste » d’une prise d’otage au sein de l’Hôtel royal de la monnaie, à Madrid, sous la direction du mystérieux « Professeur », l’équipe de braqueurs, qui n’est pas au complet d’ailleurs, est aujourd’hui plus recherchée et en danger que jamais. En juillet dernier, le créateur de la série Alex Pina, avait annoncé que la cinquième saison de la série à succès serait belle et bien la dernière. « Nous avons passé presque un an à réfléchir à la manière de dissoudre le groupe », avait-il annoncé dans un communiqué. « Comment mettre le Professeur au pied du mur? Comment mettre en place des situations irréversibles pour les personnages? Ainsi est née la cinquième partie de La Casa de Papel. La guerre atteint son niveau le plus extrême et le plus sauvage, mais c’est aussi la saison la plus épique et excitante.«

La deuxième partie de la cinquième et dernière saison de la série espagnole sera mis en ligne le 3 décembre prochain sur la plateforme. Netflix a diffusé ce mercredi la bande-annonce des ultimes épisodes de La Casa De Papel et annonce que « le plus grand braquage de tous les temps touche à sa fin ».

Le plus grand braquage de tous les temps touche à sa fin. Le final de La Casa de Papel, le 3 décembre. pic.twitter.com/SPYxf2PbRM — Netflix France (@NetflixFR) November 3, 2021

Qu'est ce qu'on pourrait voir dans cette ultime partie ? Les cinq ultimes épisodes de La Casa de Papel devraient mettre en scène « la guerre ouverte » avec les autorités que promet le créateur de la série depuis des mois.« On est ici pour en finir avec ce braquage, et c'est ce qu'on va faire », explique le Professeur, qui s'est infiltré dans le bâtiment en première partie de saison. Dans la bande-annonce, on peut voir que la police est plus active que jamais devant un professeur prêt à passer à l'action. Netflix explique d'ailleurs qu'il va « faire la plus grosse erreur de sa vie », en se dirigeant vers la banque d'Espagne dans laquelle son équipe est enfermé depuis trois saisons déjà. Le braqueur Bogota doute même que le groupe puisse s'en sortir. Que vont devenir Rio, Denver et toute l'équipe ? (ATTENTION SPOILER). D'autres personnages principaux vont-ils encore mourir ? Après la mort des personnages emblématiques Nairobi et Tokyo, qui s'est sacrifiée pour éviter la mort à ses compagnons pris au piège par Gandia et ses hommes, va-t-on encore pleurer la mort d'autres personnages ? Le fils de Berlin, découvert dans les flashbacks, viendra-t-il porter main forte à son oncle ? Et que fera Alicia, la flic injustement balancée par ses collègues ? Toutes ces questions devront trouver réponse le 3 décembre. Même si Tokyo est décédée, on peut toujours entendre sa voix. « On voit les visages de ceux qu'on a déçus et c'est comme une épée en feu qui nous traverse la poitrine », glisse Tokyo dans la toute dernière bande-annonce de la suite de la saison 5 deLa Casa de Papel dans laquelle elle n'apparaîtra pas.