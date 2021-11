Squid Game : Tous les indices qui prouvent qu’il y aura une saison 2, encore plus sanglante !

Squid Game, un succès international

Squid Game a détroné la Casa de Papel en termes de visionnage en France, qui était jusqu’alors la série la plus regardée des français. Malgré les nombreux secrets qui se cachent dans la première saison de Squid Game, les spectateurs du monde entier attendent impatiemment la suite de ce jeu macabre qui pourrait être encore plus sanglant que la première saison. En effet, à la fin de la saison 1, un seul joueur sort vivant et vainqueur des 6 manches du jeu. il reprend le cours de sa vie avec les 45,6 milliards de wons promis au départ. Malgré la somme empochée et les dettes effacés, le vainqueur garde un goût amer en pensant aux 455 participants morts. Sa surprise est encore plus grande lorsqu’il découvre qui est derrière ce massacre. Il veut alors se venger à tout prix après cette révélation. Ce qui laisse envisager une suite à la série sud-coréenne.

J’ai fini par regarder Squid Game et franchement j’ai bien accroché

Hâte d’une saison 2 avec le retour du lieutenant policier qui a juste été blessé à l’épaule — WeWe (@JsuiLoin) November 2, 2021

Plusieurs théories amènent à penser qu’une saison 2 est envisageable

Le scénariste a laissé une fin ouverte, sans donner trop de détails aux téléspectateurs et sans prévoir de deuxième saison. Mais quelques indices interrogent tout de même les fans. En effet, une théorie existe autour du recruteur du jeu au début de la série lorsqu’il propose de choisir entre le carré bleu et le carré rouge. Ceux qui choisissent le bleu deviendraient les joueurs et ceux qui choisissent les rouges deviendraient gardien. De plus, on voir Gi-Hun, l’un des personnage principal, se teindre les cheveux en rouge à la fin. Va-t-il basculer du côté des gardiens ?

J’ai terminé squid game et c’est une masterclass mais gênant si y a pas de saison 2 — Edouard SG ⚽⚜️ (@Edouard_944) November 2, 2021

Une autre intrigue tourne autour du policier Hwang Jun-Ho et de son frère. En effet, même si le maître du jeu tire sur l’agent camouflé en gardien, on ne le voit pas mort mais seulement tomber d’une falaise, et on sait souvent ce que cela signifie dans les séries en générale. Surtout dans Squid Game, si on ne voit pas mourrir concrètement un personnage, c’est probablement qu’il est toujours en vie. L’agent de police pourrait donc revenir pour éliminer son frère. Le scénariste a même confié en interview qu’il aimerait exploiter le personnage et que le recruteur en costume pourrait devenir l’un des personnages clé de cette saison 2, si elle voyait le jour.

Squid Game : le créateur confirme être en train de réfléchir à une saison 2 – https://t.co/g6CtTu25ah pic.twitter.com/uSfN9AXsz7 — Première Séries (@SeasonPremiere_) October 27, 2021

Le frère du policier et le maître du jeu donne ainsi espoir d’une suite à la série. Beaucoup de questions restent en suspens sur ce personnage qui a déjà participé au jeu Squid Game quelques années plus tôt. Cette intrique laisse penser à une suite où les personnages qu’il a blesser comme son frère et Gi-Hun, qui décide de ne pas monter dans l’avion pour aller voir sa fille à la fin de la série, pourraient réclamer une vengeance sanglante envers ce monstre. Avec le succès planétaire de la série, et les fans réclament une deuxième saison et attendent une réponse de la part du créateur.