Gomorra : Découvrez quand la dernière saison de la série sera diffusée !

Les fans de la série Gomorra s’apprêtent à vivre leurs derniers épisodes. La date de la diffusion du cinquième et dernier volet a été dévoilée.

La série italienne Gomorra tend peu à peu vers sa fin. L’œuvre que portent Salvatore Esposito et Marco D’Amore rendra son verdict final dans quelques jours. La saison 5 sera la dernière, et marquera donc la fin de l’aventure avec la série italienne. Apprenez-en plus dans la suite.

Gomorra, une série fascinante

Gomorra : Canal + dévoile le premier trailer de la saison 5 – https://t.co/mkOH08BCkW pic.twitter.com/ZupMeYD50n — Première Séries (@SeasonPremiere_) July 27, 2021

La série Gomorra est diffusée depuis 2014. Inspirée du roman de Roberto Saviano, elle a même abouti à la réalisation d’un film en 2008 par Matteo Garrone. La série quant à elle a été créée par Roberto Saviano en personne, et nous embarque dans une aventure fabuleuse.

On suit alors deux clans de la mafia napolitaine. D’une part, les téléspectateurs retrouvent le clan de Don Pietro Savastano puis celui de Don Salvatore Conte d’autre part. La rivalité au sein de ces deux univers finira par prendre une autre dimension à cause de Gennaro. En effet, ce dernier, fils immature de Don Pietro, va se retrouver en tant que chef du clan Savastano.

Gomorra a très vite trouvé sa place chez le public. Le succès de la série est en grande partie dû aux principaux interprètes qui y figurent. Les téléspectateurs ont pu voir Salvatore Esposito incarner Gennaro. À ses côtés, Marco D’Amore s’accapare du personnage de Ciro Di Marzio, l’ami fidèle de Gennaro.

Le duo va garder plusieurs fans en haleine durant ses trois premiers volets. Toutefois, même si Gennaro marquait encore sa présence dans la saison 4, Ciro lui a fait ses adieux depuis la saison 3. En effet, ce dernier y a été tué. Sauf que, là où les choses deviennent plus alléchantes, c’est qu’on retrouvera Ciro dans le cinquième et dernier voyage de Gomorra.

On sait quand arrivera le dernier volet de Gomorra

“Gomorra” : le premier trailer de la saison 5 est là https://t.co/doQY6UizOV — 224News (@224News_COM) July 10, 2021

La bande-annonce de la saison 5 de Gomorra a été dévoilée par la chaîne Canal+ il y a quelques mois. Dans cette dernière, Ciro fait son retour après sa disparition. De nombreux fans de la série pensaient à tort que Gennaro lui avait réglé son compte depuis. Cependant, l’homme sera bien de la partie.

La logique serait de le voir se venger de Gennaro dans les épisodes finaux de la série qu’on retrouvera dans quelques semaines. En effet, la chaîne Canal+ a récemment diffusé un communiqué à propos de la date à laquelle Gomorra pourra être visionnée.

Ainsi, ce sera à partir du 20 novembre prochain que les fans de la série italienne pourront amorcer les retrouvailles sur Canal+ Séries. Les samedis à 22h30, on aura droit à deux épisodes, sur la même lancée que la diffusion italienne.

Après plus de deux ans d’attente, les téléspectateurs et fans de Gomorra seront certainement ravis de la nouvelle. Aussi, dans l’optique de lier les deux dernières saisons, la chaîne cryptée s’est tournée vers la diffusion du film L’Immortale. Ce dernier est un spin-off dédié en grande partie à Ciro. Dès le 13 novembre prochain, les fans de la série pourront le découvrir et attendre aisément l’arrivée de Gomorra saison 5.