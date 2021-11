Manhunt : sur la piste du tueur : A la découverte de la série britannique qui relate l’histoire d’un serial killer !

Dimanche 7 novembre dernier, France 3 faisait découvrir à ses téléspectateurs la série Manhunt : sur la piste du tueur. Il s’agit en effet d’une série britannique, et surtout de l’adaptation d’une histoire réelle. Dans cette dernière est relatée la traque d’un serial killer au début des années 2000. Apprenez-en davantage dans la suite de cet article.

De quoi parle Manhunt : sur la piste du tueur

Amélie Delagrange, une jeune Française âgée seulement de 22 ans, est froidement assassinée à coups de marteau. Le drame se déroulait en août 2004 alors que la jeune fille se rendait chez elle après une soirée entre amis. L’affaire sera alors assignée à Colin Sutton. Ce dernier semble remarquer un lien avec les meurtres de Marsha McDonnell et Milly Dowler, respectivement en 2003 et 2002.

Manhunt Saison 1 : Sur la piste du tueur avec Martin Clunes, ce soir sur France 3 https://t.co/vnCjD86Eup pic.twitter.com/5T3L7nMOjh — Critictoo (@Critictoo) November 7, 2021

Manhunt : sur la piste du tueur s’est donc basée sur les mémoires de Colin Sutton, enquêteur britannique, pour narrer les contours de l’histoire. Embarquant trois épisodes, la série nous fera découvrir comment le tueur en série a été traqué.

Levi Bellfield, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a fait des victimes en Angleterre entre 2002 et 2004. L’affaire avait alors secoué la Grande-Bretagne tout comme la France, surtout qu’une des victimes, Amélie Delagrange, étudiante française, visitait la région.

La fiction est portée par Martin Clunes pour montrer aux téléspectateurs comment l’enquête a évolué. Cette dernière était loin d’être simple, au regard des faibles indices dont disposaient les enquêteurs. L’occasion est également belle pour mettre en avant l’effort des policiers.

Pour capturer l’un des tueurs les plus craints de Grande-Bretagne, il faut un visionnaire !

Levi Bellfield est l’un des serials killers les plus connus des cinquante dernières années. Son nom à lui seul soulève horreur et dégoût. Dans les mémoires de l’inspecteur en chef Colin Sutton, on se rend compte que les enquêteurs étaient carrément hors-jeu et à court d’idées.

Enfin, jusqu’à ce que Colin Sutton soit enrôlé dans l’enquête suite au meurtre de Delagrange. Sutton parvient alors à voir ce que d’autres ne voyaient pas. C’est ce qui permettra de traduire le meurtrier en justice alors que l’affaire laisse place au désespoir. Avec Manhunt : sur la piste du tueur, la série raconte la course contre la montre pour trouver le mystérieux malfaiteur.

La saison 1 de #Manhunt : Sur la piste du tueur commence sa diffusion intégrale dès maintenant sur @France3tv. « En août 2004, Amélie Delagrange, 22 ans, est sauvagement assassinée à coups de marteau, alors qu’elle rentrait chez elle après une soirée avec ses amis… »#France3 pic.twitter.com/LZ1g36BWQL — ALXOIX (@alxoix) November 7, 2021

L’histoire combine une procédure policière captivante et l’image du quotidien d’un homme maléfique. Manhunt : sur la piste du tueur, c’est la traque d’un meurtrier d’une violence stupéfiante avant qu’il n’opère à nouveau.

Finalement, la formule a abouti à un succès puisque Manhunt : sur la piste du tueur a cartonné sur ITV.

En effet, c’est près de 8.95 millions de téléspectateurs en moyenne qui avaient été réunis pour chaque épisode durant les trois soirées de diffusion. La série avait ainsi pu rivaliser avec Bodyguard et Broadchurch. Par la suite, Manhunt : sur la piste du tueur qui était destiné à être une mini série s’est vue renouvelée pour une seconde saison. Celle-ci a même déjà été diffusée en septembre dernier en Angleterre.