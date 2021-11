TPMP : « Ce sont des photos pornographiques », violente passe d’armes entre 02 ex-Miss sur C8

Ce vendredi 5 novembre, l’ambiance était électrique sur le plateau de TPMP. Cyril Hanouna a invité Kelly Bochenko afin qu’elle puisse faire la promotion de son nouveau livre intitulé Miss Scandale. Mais lorsque l’ancienne miss s’est mise à parler, elle a vite été reprise par une autre ex-miss. Cette dernière n’a pas du tout été tendre envers elle et lui a avancé des paroles dures. Des mots qui ont particulièrement touché l’écrivaine qui a tout de même pu compter sur le soutien de Guillaume Genton sur le plateau de C8.

Ambiance électrique sur le plateau

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Delphine Wespiser (@wespiserd)

Aujourd’hui âgée de 36 ans, Kelly Bochenko était l’invitée de Cyril hanouna ce vendredi 5 novembre. La jeune femme était là pour présenter son nouveau livre intitulé Miss Scandale. Dans cet ouvrage, la Miss Paris 2009 est revenue sur l’histoire des photos dénudées qui ont été publiées à la Une du magazine Entrevue. Ces photos lui ont d’ailleurs fait perdre sa couronne. La comédienne s’est confiée sur la manière dont ces clichés ont été pris. Ce jour, alors qu’elle croyait avoir mis les pieds dans un studio photo, elle s’était plutôt retrouvée enfermée dans le studio d’un homme qu’elle ne connaissait pas. Avec émotion, elle s’est souvenu qu’elle était confiante ce jour parce que le monsieur travaillait avec de grandes agences de mannequins. Si à l’époque elle ne savait pas comment appeler ce qu’elle avait subi, à l’âge de 35 ans, elle a su qu’elle avait été victime de harcèlement sexuel. Et elle a fini par dire qu’elle ne se rappelle pas comment elle s’est retrouvée nue et a émis l’hypothèse selon laquelle elle avait été droguée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kelly Bochenko Officiel (@kellybochenkooff)

Avec cette intervention, Kelly Bochenko voulait attirer l’attention des jeunes filles sur les dangers auxquelles elles peuvent être confrontées mais, elle est contredit par Delphine Wespiser, Miss France 2021. L’ancienne reine de beauté n’est pas passée par 4 chemins pour stopper l’invitée du jour lorsqu’elle a fait allusion à Geneviève de Fontenay. Elle a déclaré : « vous écartez les cuisses ». C’est ce qui est parce que vous avez les cuisses écartées. Je dirais même plus parce qu’on ne voit plus vos doigts car ils sont à l’intérieur de vous (…) Ce sont des photos pornographiques. Je vais même dire que des photos pornographiques sont plus propres que ce que vous avez fait. » Elle a poursuivi en acculant encore plus Kelly Bochenko : « C’est facile de parler d’amnésie, c’est peut-être une erreur de jeunesse, je ne sais pas. Je n’aimerai pas que ça soit ma meilleure amie, ma cousine qui fasse ça… Même à mon copain, je n’envoie pas ce genre de photos. C’est très facile de dire ‘il m’a forcé’ et d’être amnésique« .

Kelly Bochenko choquée par la réaction de Delphine Wespiser

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Delphine Wespiser (@delphinewespiser_)

L’auteure s’est sentie offensée par de tels propos et l’a fait savoir en demandant à Delphine Wespiser si elle a idée de ce qu’elle est en train d’avancer et si elle tient compte un seul instant de toutes les jeunes filles qui ont vécu de telles choses. Elle s’est insurgée en demandant à la panéliste pourquoi est-ce qu’elle n’était pas de son côté. Si elle s’est sentie choquée et esseulée dans ce combat, Kelly Bochenko a tout de même bénéficié du soutien de Guillaume Genton qui n’a pas aimé les propos utilisés par l’ancienne Miss France. Il a essayé de recadrer les choses et est allé dans le même sens que l’écrivaine. Mais, il a lui aussi été opposé à Morini-Bosc qui a pensé que Kelly Bochenko cherchait à utiliser le sujet sur l’abus sexuel pour faire parler de son livre.