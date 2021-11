Alexia Daval : Ses parents vendent les droits de leur livre sur leur fille pour en faire une série télé de 6 épisodes

Les parents d’Alexia Daval viennent de vendre les droits de leur livre

Le livre Alexia, notre fille coécrit par le producteur Thomas Chagnaud et les parents d’Alexia Daval va être adapté en série, a annoncé Gaumont dans un communiqué ce mardi 9 novembre. La société de production a acquis avec Nac Films les droits de l’ouvrage, publié fin octobre aux Éditions Robert Laffont, en vue d’un “projet de série de 6×52 minutes”, est-il précisé. Dans le livre, Isabelle et Jean-Pierre Fouillot, les parents d’Alexia Daval, racontent les trois années de douloureuses épreuves après le féminicide dont a été victime leur fille, morte à 29 ans.

Ainsi, le livre reflète le parcours de la jeune femme, depuis sa rencontre avec Jonathann Daval, lorsqu’elle avait 16 ans, jusqu’à sa mort treize ans plus tard. En octobre 2017, le corps en partie calciné d’Alexia Daval avait été retrouvé dans un bois près de son domicile de Gray-la-Ville (Haute-Saône), deux jours après que son mari et assassin Jonathann eut signalé sa disparition.

Une nouvelle histoire vraie à la télévision

« Nous savons que Jonathann a tué notre fille, mais nous ne savons toujours pas pourquoi, et nous ne le saurons certainement jamais », désespère la mère de la victime dans l’ouvrage, disponible en librairie depuis le 28 octobre. « Nous devons vivre sans vérité. C’est insupportable« , témoigne Isabelle Fouillot. Les parents de la victime veulent réellement rendre l’histoire authentique. En effet, ils y a racontent la relation entretenue avec leur gendre, particulièrement présent dans leur sphère familiale, et estiment qu’il les a « manipulés depuis le premier jour« . En effet, ce dernier, après avoir signalé la disparition de sa femme, s’est montré anéanti et lors de sa mort, il avait l’air d’un veuf très malheureux. Il a finit par reconnaître le meurtre de sa femme et a été condamné à 25 ans de réclusion en novembre 2020.

Après les multiples inteviews, après le livre, voilà la série. Ils vont s’arrêter quand les parents d’Alexia Daval? https://t.co/zs6x0dQJnW — Adia #5ansDePlus 💉💉 (@adia66) November 9, 2021

La série va également montrer la pression des médias et la ville envahie de journalistes. « J’avais l’impression de vivre sous le regard de tout le monde, de ne plus avoir le droit de bouger« , assure la mère d’Alexia Laval, qui décrit la « machine folle de l’information en continu« . Cette annonce d’adaptation de leur ouvrage à l’écran s’inscrit dans la tendance de la diffusion d’histoires, un phénomène notamment courant sur les plateformes de streaming, en recherche permanente de nouveaux contenus.

Où la série sera diffusée ?

Pour le moment, nous ne savons pas quelle chaîne de télévision ou quelle plateforme de streaming diffusera cette série en 6 épisodes car le communiqué de Gaumont ne l’a pas encore indiqué. Nous ne savons pas non plus quels seront les acteurs et les actrices au casting. Il se peut qu’il s’agisse de Netflix, qui comporte beaucoup de documentaires issus de faits réels. Histoire à suivre !