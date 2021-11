Benjamin Castaldi : « Vous me donnez envie de gerber ! », il tremble de rage face à l’auteur d’un livre sur Yves Montand

Mardi 9 novembre 2021, Cyril Hanouna a reçu sur le plateau de son émission, Touche Pas à Mon Poste, Emmanuel Bonini, auteur d’une biographie non autorisé d’Yves Montand. Lors des échanges, Benjamin Castaldi n’a pas pu s’empêcher d’attaquer l’invité.

Un livre sur la personnalité d’Yves Montand

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)

Trente années se sont succédé depuis sa mort, mais l’influence d’Yves Montand ne peut disparaître. Ce grand homme continue d’émerveiller de nombreuses personnes fascinées par son histoire presque mythique. Mais connait-on réellement toutes les facettes de cette grande personnalité ? Dans Le véritable Yves Montand paru aux Éditions Pymaglion, et dont Emmanuel Bonini en est l’auteur, la vie et la carrière pleine d’action du chanteur y sont exposées. Tous ses aspects, bons ou mauvais sont clairement mis sous lumière dans l’ouvrage. Ainsi apprend-on les nombreuses infidélités de l’homme notamment sa présumée relation avec Reda Caire, et même l’existence d’une fille cachée. Emmanuel Bonini a simplement tout balancé. De quoi mettre en rage un certain Benjamin Castaldi, qui était très proche d’Yves Montand.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)

En effet, par le passé, Benjamin Castaldi s’était lui aussi emparé de sa plume pour écrire un livre en l’honneur du couple formé par Yves Montand et sa grand-mère Simone Signoret. Un livre dans lequel il parle en détail de cet homme qui fut son grand-père par alliance et qu’il connait parfaitement bien. Il faut dire que Benjamin Castaldi porte une grande affection pour le chanteur décédé depuis 1991, Parcequ’il ne manque pas la moindre occasion de faire son éloge ou de lui rendre hommage. Vous comprenez donc la rage qui anime le chroniqueur lorsqu’il se retrouve en face de quelqu’un qui est allé fort avec cet homme qu’il admire tant et qu’il considère comme une légende.

La colère est montée sur le plateau de TPMP

Les échanges ont été vifs dans l’émission de ce mardi. Benjamin Castaldi et Emmanuel Bonini se sont accusés à tour de rôle et la colère était bien présente sur le plateau. Pour le chroniqueur, l’auteur a écrit un livre à charge contre son grand-père. Puisque selon lui, Emmanuel Bonini a consacré la majeure partie du livre à l’exposition des zones d’ombres d’Yves Montand. « Montand, il est mort, il y a 30 ans aujourd’hui. Je trouve ça inutile. C’était certainement comme beaucoup de personnages connus, un personnage avec des zones d’ombres. », a-t-il lâché.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Benjamin Castaldi (@b_castaldi)

Prenant la parole pour se justifier, Emmanuel Bonini a tout simplement convié son interlocuteur à lire l’intégralité de l’ouvrage, pour comprendre qu’il a aussi révélé des choses positives sur la carrière exceptionnelle de l’artiste. Le ton est beaucoup monté quand Emmanuel Bonini a décidé à son tour de lancer des accusations à l’égard de Benjamin Castaldi. Ainsi, a-t-il reproché au chroniqueur d’être la personne qui a sali la réputation d’Yves Montand dans son livre. Heureusement pour les deux hommes, ils ont réussi à se contrôler pour ne pas s’impliquer physiquement dans cette dispute. Pour leur part, les internautes sont furieux ! Furieux contre les deux hommes parce qu’ils estiment d’abord qu’Emmanuel Bonini n’avait pas à écrire un tel ouvrage à propos d’Yves Montand, mais aussi que Benjamin Castaldi n’avait pas le droit de hausser le ton pour exprimer son mécontentement.