Les 12 coups de midi : Stéphane en passe d’être détrôné et de perdre son titre de champion ?

Retour sur les grands champions qui ont marqués l’histoire des 12 coups de midi

Actuellement 5ème plus grand champion des 12 coups de midi en terme de montant remporté, Stéphane souhaite gravir le podium. Devant lui 4 autres champions ont fait parlé d’eux dont l’un d’une manière plutôt négative : il s’agit de Christian Quesada rattrapé par la justice.

Sur les 4 candidats et anciens champions des 12 coups de midi, un seul à réussit l’exploit de dépasser le million d’euros (net d’impôts s’il vous plait !!) de gains.

Le plus grand champion des 12 coups de midi se nomme Bruno (surnommé Fifou Dingo) avec 252 participations et 1 026 107 € de gains et cadeaux. Le plus grand gagnant des 12 Coups de midi a terminé son aventure télévisuelle le mardi 5 octobre 2021.

On retrouve ensuite Eric avec 199 participations et 921 316 € de gains et cadeaux, éliminé le vendredi 19 juin 2020.

Le troisième participant est Christian avec 193 participations en 2016/2017 et 809 392 € de gains et cadeaux.

Enfin Paul est le 4ème plus grand champion avec 153 participations et 691 522 € de gains et cadeaux. Il a été éliminé le jeudi 10 octobre 2019.

Depuis Paul El Kharrat est devenu un habitué des plateaux télé et radio et il est aussi auteur de plusieurs livres à succès !

Stéphane laissera bientôt sa place à un autre candidat ?

Ayant presque atteint la barre des 500 000 € de gains, Stéphane fait partie des meilleurs champions de l’émission de divertissement de TF1.

Bien qu’il soit craint par de nombreux candidats concurrents, certains tentent quand même de le défier tous les midis pour lui voler sa place. Le moment crucial est celui où il est provoqué en duel par ses adversaires afin de récupérer sa cagnotte cumulée le jour même. On voit que depuis quelques temps, les candidats ne se contentent plus de se défier entre eux mais provoquent aussi le grand champion. Il semble donc qu’ils n’aient plus peur de lui. Dans ces moments-là, Stéphane a plus de chance de perdre que lorsque ces adversaires le laissent tranquille.

Autre évènement qui pourrait se produire et qui s’est déjà vu par le passé : Stéphane pourrait décider de laisser sa place à un autre candidat pour des raisons personnelles sans pour autant avoir perdu. Ce retournement de situation s’est déjà produit pour d’autres champions avant lui.

Départ volontaire ou chute en duel, Stéphane, le grand gagnant des 12 coups de midi va forcément laisser sa place. Reste à savoir à quel moment cela se produira et dans quelles conditions.