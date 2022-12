Bertrand Chameroy surpris en plein délire alors qu’il se croyait seul sur le plateau de C à Vous !

Bertrand Chameroy, l’un des chroniqueurs stars de C à Vous

Bertrand Chameroy est un journaliste, animateur et chroniqueur de télévision français qui s’est fait connaître grâce aux émissions « Touche Pas à Mon Poste » et « C à Vous ». Il est né le 28 janvier 1989 à Nice, en France.

Depuis son apparition à l’émission de Jean-Marc Morandini, Bertrand a rejoint l’équipe des chroniqueurs de Cyril Hanouna sur C8. Il a alors été chargé d’animer sa propre rubrique de dix minutes, où il décryptait les actualités avec son ton satirique. Après plusieurs années passées sous l’aile de la chaîne TNT, Bertrand Chameroy a choisi de quitter l’émission en 2016 et de voler vers d’autres horizons.

Après son départ de TPMP, Bertrand a rejoint la chaîne W9 pour animer l’émission « OFNI, l’info revue ». Malheureusement pour lui, l’émission ne s’est pas révélée être un succès et a été rapidement déprogrammée après moins d’un an de diffusion. En 2018, il est retourné sur C8 pour animer le rôle du météo-man dans TPMP, mais ce retour a été très éphémère et il n’a été présent à l’écran que pour 4 jours.

Bertrand Chameroy a vécu une sorte de traversée du désert après son départ de TPMP, et il a admis avoir traversé des moments difficiles et de doute. Mais il a fini par se reprendre et a complètement changé sa façon d’aborder son travail. Il comprend bien maintenant la cruauté du monde de la télévision et reconnaît qu’il est facile d’être oublié.

Depuis septembre 2021, Bertrand Chameroy est présent quotidiennement dans l’émission C à Vous avec la rubrique humoristique « L’ABC, les Actualités de Bertrand Chameroy ». Il semble se plaire dans cet exercice et fait régulièrement l’objet de nombreuses reprises de ses séquences dans la presse sur le web.

La vidéo de Bertrand Chameroy qui danse sur le plateau de C à Vous alors qu’il se croit seul

Dans une vidéo publiée sur Twitter sur le compte de l’émission et partagée par le chroniqueur lui-même, Bertrand Chameroy est filmé sur le plateau faisant une danse endiablée et semble s’amuser sur une musique entrainante.

L'ABC esseptionnel de @BChameroy, c'est lundi, à 19h, sur @France5tv !

Alors qu’il continue sa danse, Bertrand est alors surpris par ses collègues habituels de C à Vous et déclare : « Ah vous êtes déjà là, bah ça tombe j’organise un truc le 19 à 19h ! »

En effet, cette vidéo a été diffusée dans le but d’annoncer une émission spéciale inédite intitulée « Abc, l’année de Bertrand Chameroy » qui sera donc diffusée le lundi 19 décembre.

Quelques jours plus tôt une autre vidéo montrant cette fois l’animatrice Anne-Élisabeth Lemoine et Patrick Cohen dans un avion qui décolle se demandant ce qu’ils auraient pu oublier dans le studio de C à Vous. C’est alors que l’animatrice crie « Bertrand » et qu’on aperçoit le chroniqueur errant sur le plateau vide.

📺 #Inédit lundi 19 décembre à 19h00 sur @france5tv : l'ABC : l'année de @bchameroy Oups ! Babeth a oublié Bertrand sur le plateau de #CàVous ! Mais en revanche… Il en a profité pour préparer un ABC exceptionnel ! 🔥 Produit par @3eOeilProd

On sait déjà que cette émission proposera des jeux en plateau sur l’actualité pour balayer avec humour l’année mais aussi des séquences inédites, des parodies, des happenings, ainsi que le meilleur des images qui ont fait le succès de l’ABC cette année dans C à vous.

Cette émission spéciale promet d’être rythmée et particulièrement drôle, c’est à ne pas manquer !